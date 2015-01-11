Озерчане активно включились в инициативное бюджетирование

Напомним, что с 1 января 2021 года в России на законодательном уровне была закреплена новая форма прямого участия населения в местном самоуправлении – инициативное бюджетирование. В этом году на реализацию инициативных проектов регион направил в бюджет Озерского городского округа 19,2 млн рублей.
В настоящее время в округе идёт работа над 40 проектами. По 23 проектам в Собрание депутатов были поданы заявки о назначении собраний, на которых заинтересованные граждане в очной или заочной форме смогут обсудить проект, предложенный инициативной группой (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем). После собрания протокол решения вместе с обязательным пакетом документов будет направлен в администрацию. После 1 марта, когда все заявки будут готовы, начнёт работу конкурсная комиссия. Она состоит из 12 человек (профильных специалистов администрации, представителей общественности и депутатского корпуса). Комиссия должна рассмотреть заявки и принять решение в течение 30 дней.
Жители округа активно включились в работу, и уже в этом году будет решен целый комплекс инфраструктурных задач, которые несколько лет были актуальными, но собственных средств в бюджете округа было недостаточно. Например, было предложено: организовать наружное освещение улиц и въездов в деревню Новая Теча, продолжить благоустройство пешеходной зоны по б. Луначарского, отремонтировать пешеходную дорожку от автовокзала до ул. Еловой, произвести монтаж линии освещения по ул. Жданова до школы №33. Кроме того, несколько проектов были инициированы жителями посёлка Метлино, они касаются благоустройства некоторых улиц, восстановления наружного освещения, в частности, на территории поселкового стадиона, обустройства детской площадки и площадки для отдыха и занятий спортом. Также несколько проектов направлены на осуществление ремонтных работ в образовательных организациях округа.
Следует обратить внимание на то, что порядок оформления заявок прописан как в федеральном и областном законодательстве, так и в решениях Собрания депутатов. Все необходимые документы размещены на официальном сайте ОМС в разделе «Инициативное бюджетирование».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа