День защитника Отечества отметят в Музее изобразительных искусств

Источник: Челябинский музей изобразительных искусствЧелябинский музей изобразительных искусств в честь Дня защитника Отечества устраивает праздничную акцию. В этот день мужчины, юноши и мальчики посетят все постоянные экспозиции музея и «самую мужскую» выставку этого года «Каждый охотник желает знать…» совершенно бесплатно.В Картинной галерее на улице Труда, 92А на данный момент представлены экспозиции русского классического искусства и русского и западноевропейского фарфора. Временная выставка «Каждый охотник желает знать…», расположенная на втором этаже галереи, позволит соприкоснуться с запечатлённой в экспонируемых произведениях историей охотничьих традиций и насладиться поэтичными пейзажами величественной русской природы. Выставка «Каждый охотник желает знать…» открыта в рамках реализации национального проекта «Культура».На площади Революции, 1 для бесплатного посещения в праздничный день будет открыта постоянная экспозиция каслинского и кусинского художественного литья из чугуна в «Уральском павильоне». На выставку «Сюрреализм – это Я» праздничная акция не распространяется.