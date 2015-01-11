Студенческие отряды Южного Урала покажут танцевальное мастерство

Финал XIV фестиваля танцев студенческих отрядов пройдет 19 февраля, в 17:00, на сцене главного учебного корпуса Южно-Уральского государственного университета. Более 200 бойцов в составе 21 одного танцевального коллектива смогут показать свое превосходство на сцене. Фестиваль танцев студенческих отрядов Челябинской области – традиционное ежегодное мероприятие для участников движения. Оно проводится в честь Дня российских студенческих отрядов. Тематика меняется, но повод остается тем же. Участие в танцевальном конкурсе принимают представители студотрядов со всей области. Участники раскроют свое мастерство в следующих номинациях: «Уличный массовый танец», «Эстрадный массовый танец» и «Парный танец». Предварительно коллективы прошли заочный этап, на который было подано 28 заявок. В этом году тематика мероприятия звучит так: «Сквозь призму времени». Своими номерами участники смогут показать, что все новое – хорошо забытое старое. В состав жюри войдут представители студенческих отрядов и крупных творческих объединений города Челябинска.