Предприниматели Челябинской области могут отправиться в шоп-тур

Источник: Центр «Мой бизнес»









Центр «Мой бизнес» Челябинской области организует шоп-тур по малым хозяйствам Кунашакского и Сосновского районов. В программе – сыроварня, осетровая и кумысная фермы, семейное подворье и т.д. Количество участников ограничено, заявки на участие регистрируются по времени поступления. Работа центра осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Напомним, что шоп-тур – это новая мера поддержки сельскохозяйственных производителей Челябинской области. Основная цель мероприятия – сбыт продукции. Первый шоп-тур прошел в конце января и показал достойные результаты: общая выручка фермеров составила порядка 80 тыс. рублей. Кроме этого, новый инструмент поддержки получил положительные отзывы как от министерства сельского хозяйства Челябинской области, так и от сельхозпроизводителей и участников поездки.«Мы провели работу над ошибками: при организации второго шоп-тура учли все замечания и предложения. Поэтому ждем, что эта поездка покажет еще большую эффективность, чем первая», – прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской областиДата и время отправления: 25 февраля, 8:30.Место отправления: центр «Мой бизнес» (ул. Российская, д. 110, к. 1).Для участия нужна регистрация по ссылке .Регистрация для экспонентов: https://clck.ru/TLM9G Узнать подробную информацию, задать интересующие вопросы можно по телефону 8-800-350-24-74.Работа центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».