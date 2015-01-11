Росстат: Регионы и районы получат новую статистику

Развитие региональной и муниципальной статистики — одна из стратегических целей Росстата. О возможном качественном изменении статистики и особенностях первой цифровой переписи населения рассказал журналистам глава ведомства Павел Малков во время рабочего визита в Новгородскую область.«Развитие региональной и муниципальной статистики — один из приоритетов Росстата до 2024 года. Сейчас мы стремимся, чтобы лицо статистики стало более дружелюбным и открытым. Работаем над тем, чтобы наши цифры были понятны каждому и активно использовались при принятии управленческих решений. Стараемся расширять состав показателей, адаптировать его под нужды потребителей нашей информации», — сообщил Павел Малков.Глава Росстата заметил, что ранее статистика была более ориентирована на нужды федерального уровня: «Я более 10 лет работал в органах исполнительной власти РФ и знаю о сложностях получения первичных местных данных, по отдельному муниципалитету. Сейчас мы учимся бороться с такой ситуацией».Одно из главных решений, которое позволит адаптировать статистику под запросы потребителей и повысить точность и полноту первичных данных. — переход на электронную отчетность.«Мы провели достаточно большую работу — с этого года полностью отказываемся от приема бумажной отчетности у крупного и среднего бизнеса, со следующего года — у малого бизнеса, то есть переходим на отчетность исключительно в электронном виде. Уже это позволит существенно повысить точность и качество первичных данных. Плюс мы серьезно работаем в целом над развитием наших информационных систем. И уже применяем искусственный интеллект в работе с данными контрольно-кассовой техники при расчете индекса потребительских цен», — отметил Малков.Электронные технологии будут активно применять и в переписи населения: это цифровые переписные листы, которые будут заполняться переписчиками на планшетах или самостоятельно жителями через портал Госуслуг. Впервые Росстат будет использовать в переписи BI-систему обработки информации, в которую войдут и данные операторов мобильной связи — они помогут в оценке численности населения в муниципальных районах и городских округах. При этом все электронные данные на момент сбора и в дальнейшем останутся обезличенными и их нельзя персонифицировать — это важный принцип развития цифровой статистики, — подчеркнул глава Росстата.По материалам Медиаофиса Всероссийской переписи населения.