Герои и оружие: Исторический музей подготовил праздничную программу ко Дню защитника Отечества

Исторический музей Южного Урала подготовил большую программу, приуроченную ко Дню защитника Отечества. Всех, для кого этот праздник важен и дорог, ждут в музее в предстоящие выходные.С 21 по 23 февраля посетители смогут увидеть выставку «Личное дело. Герой Советского Союза Гаяз Исламетдинович Баймурзин». Экспозиция посвящена жизни и подвигам уроженца Аргаяшского района, командира эскадрильи 13-го гвардейского авиационного полка Гаяза Баймурзина. Документы и личные вещи героя войны хранятся в фондах Исторического музея и экспонируются лишь по особым случаям. Выставка располагается в Зале истории ХХ века (вход по единому билету).Для тех, кто интересуется стрелковым оружием, сотрудники подготовили тематическое музейное занятие «Непобедимое и легендарное». На примере музейных экспонатов слушатели узнают об огнестрельном оружии разных эпох и о том, как оно меняло характер войны, об особенностях изготовления ружей и пистолетов. А еще в программе «интеллектуальный морской бой» и возможность подержать в руках настоящую винтовку Мосина, револьвер системы Нагана, немецкий автомат МР-40 и автомат Калашникова. Занятия состоятся 21 февраля (в 15:00), 22 февраля (в 15:00) и 23 февраля (в 11:00 и в 15:00).А 23 февраля в музее будет демонстрироваться легендарный фильм «Офицеры» с Георгием Юматовым и Василием Лановым в главных ролях. Интересно, что знаменитое изречение «Есть такая профессия — Родину защищать!» принадлежит министру обороны СССР маршалу Андрею Гречко, который способствовал выходу картины. Показ фильма проходит в рамках Всероссийской музейной акции «Гордость Отчизны», инициированной Музеем Победы.Киносеансы состоятся 23 февраля, в 12:00 и в 16:00. Вход через западную башню музея — бесплатно.
Источник: Государственный исторический музей Южного Урала