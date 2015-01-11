Афиша к праздничным выходным дням!

Длинные праздничные выходные!
Куда пойти и чем заняться - ответы в нашей АФИШЕ!
Внимание, афиша ещё может пополняться новостями!
Озёрск
Все выходные:
Отмечаем День защитника Отечества на Горнолыжном комплексе Егоза/Кыштым !
Работают ВСЕ ПОДЪЁМНИКИ и все ТРАССЫ! И "Верблюд" тоже!
20.02 с 18:00 до 21:00 - вечернее катание на Спортивной и Учебной.
21.02 - с 10:00 до 17:00
В 10:00 состоится бесплатный, групповой мастер-класс по горным лыжам от Egoza Prorider и Егора Усольцева , ориентированный на совершенствующихся райдеров.
22.02 - с 10:00 до 17:00
В честь Дня защитника Отечества, мы устраиваем ПРАЗДНИК!!! Ди джей встанет за пульт в 12-00, программа начнётся в 13-00!
Веселые конкурсы для зрителей и акция "Живой микрофон", где вы сможете поздравить своего защитника лично... лично, но очень громко!
23.02 - с 10:00 до 17:00.
Все дни для вас также работают
КАФЕ,
ИНСТРУКТОРЫ,
ТЮБИНГ,
СКИ-СЕРВИС
Воскресенье, 21 февраля
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ" 3-5 лет (большой зал)
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Как Федор дочь Кощея полюбил
Сказка (6+)
11-00 В шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) пройдет Турнир по шахматам, посвященный Дню Защитника Отечества.
Регистрация участников с 11-00 до 11-20.
Первый тур – 11-30.
https://vk.com/chelraf
11-00 стадион "Труд", "Лыжня России"
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Ромео и Джульетта
Трагический комикс (16+)
Понедельник, 22 февраля
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ" 3-5 лет (большой зал)
14-00 фитнес-зал "Гагарин"
КОМАНДНАЯ ЗАРУБА в честь 23 февраля!
Отмечаем День Защитника Отечества командным комплексом, гимнастика и кардио, доступный комплекс даже для новичков.
Взнос за участие - 200 руб с человека
Состав Команды:
Профи - 2 человека (м+м, м+ж, ж+ж)
Любители - 3 человека (2м+1ж, 2ж+1м, 3ж, 3м)
Вторник, 23 февраля
11-00 бк "Баскервиль"
Марафон 2-ой тур 1-ая группа «Пирамида комбинированная»
Форма одежды: свободная, наличие маски обязательно!!!
Кыштым
22и 23 февраля.
Ралли "Малахит 2021"
В понедельник, 22 февраля, в 16.50 на площади К.Маркса в Кыштыме состоится торжественное открытие ралли. Сразу после представления пилотов, экипажи стартуют на культовых для уральского ралли скоростных участках рядом с поселком Слюдорудник. Особенности этих трасс в том, что мчать экипажи будут в темное время суток, а такие условия всегда требуют особого мастерства и внимания к стенограмме. В праздничное утро, 23 февраля, участников ожидает 36 километров новых ледовых, скоростных трасс. Откроет второй день ралли СУ «Карабаш», подготовленный на Богородском пруду. И сразу за ним пилоты стартуют на рекультивированной площадке поймы реки Сак-Элги. Спецучасток расположен в дельте одноименной реки.Каждый из ледовых допов экипажи проедут дважды.