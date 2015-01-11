Афиша к праздничным выходным дням!

Длинные праздничные выходные!

Куда пойти и чем заняться - ответы в нашей АФИШЕ!

Внимание, афиша ещё может пополняться новостями!

Озёрск

Все выходные:

Отмечаем День защитника Отечества на Горнолыжном комплексе Егоза/Кыштым !

Работают ВСЕ ПОДЪЁМНИКИ и все ТРАССЫ! И "Верблюд" тоже!

20.02 с 18:00 до 21:00 - вечернее катание на Спортивной и Учебной.

21.02 - с 10:00 до 17:00

В 10:00 состоится бесплатный, групповой мастер-класс по горным лыжам от Egoza Prorider и Егора Усольцева , ориентированный на совершенствующихся райдеров.

22.02 - с 10:00 до 17:00

В честь Дня защитника Отечества, мы устраиваем ПРАЗДНИК!!! Ди джей встанет за пульт в 12-00, программа начнётся в 13-00!

Веселые конкурсы для зрителей и акция "Живой микрофон", где вы сможете поздравить своего защитника лично... лично, но очень громко!

23.02 - с 10:00 до 17:00.

Все дни для вас также работают

КАФЕ,

ИНСТРУКТОРЫ,

ТЮБИНГ,

СКИ-СЕРВИС

Воскресенье, 21 февраля

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ" 3-5 лет (большой зал)

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Как Федор дочь Кощея полюбил

Сказка (6+)

11-00 В шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) пройдет Турнир по шахматам, посвященный Дню Защитника Отечества.

Регистрация участников с 11-00 до 11-20.

Первый тур – 11-30.

https://vk.com/chelraf

11-00 стадион "Труд", "Лыжня России"

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Ромео и Джульетта

Трагический комикс (16+)

Понедельник, 22 февраля

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ" 3-5 лет (большой зал)

14-00 фитнес-зал "Гагарин"

КОМАНДНАЯ ЗАРУБА в честь 23 февраля!

Отмечаем День Защитника Отечества командным комплексом, гимнастика и кардио, доступный комплекс даже для новичков.

Взнос за участие - 200 руб с человека

Состав Команды:

Профи - 2 человека (м+м, м+ж, ж+ж)

Любители - 3 человека (2м+1ж, 2ж+1м, 3ж, 3м)

https://vk.com/gagarin_ozersk

Вторник, 23 февраля

11-00 бк "Баскервиль"

Марафон 2-ой тур 1-ая группа «Пирамида комбинированная»

Форма одежды: свободная, наличие маски обязательно!!!

Кыштым

22и 23 февраля.

Ралли "Малахит 2021"

В понедельник, 22 февраля, в 16.50 на площади К.Маркса в Кыштыме состоится торжественное открытие ралли. Сразу после представления пилотов, экипажи стартуют на культовых для уральского ралли скоростных участках рядом с поселком Слюдорудник. Особенности этих трасс в том, что мчать экипажи будут в темное время суток, а такие условия всегда требуют особого мастерства и внимания к стенограмме. В праздничное утро, 23 февраля, участников ожидает 36 километров новых ледовых, скоростных трасс. Откроет второй день ралли СУ «Карабаш», подготовленный на Богородском пруду. И сразу за ним пилоты стартуют на рекультивированной площадке поймы реки Сак-Элги. Спецучасток расположен в дельте одноименной реки.Каждый из ледовых допов экипажи проедут дважды.

https://vk.com/chelraf