Бесплатный тест на коронавирус в Челябинской области 21, 22 и 23 февраля: полный перечень адресов

Несмотря на то что выходные на этот раз привязаны к празднику, в крупных ТРК региона опять пройдет массовое тестирование на коронавирус. Мы собрали для вас адреса и приводим график работы дежурных бригад медработников.

Сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус можно будет в следующих магазинах.

Челябинск

21 февраля, воскресенье

ТК «Горки»: с 13:00 до 16:00.

ТК «Куба»: с 14:00 до 17:00.

ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 13:00 до 16:00.

22 февраля, понедельник

ТК «Алмаз»: с 13:00 до 16:00.

ТК «Горки»: с 14:00 до 17:00.

ТК «Алмаз»: («Леруа Мерлен»): с 13:00 до 16:00.

Кыштым

21 и 22 февраля, воскресенье и понедельник

ТК «Радуга»: с 11:00 до 13:00.

Магнитогорск

2️1 февраля, воскресенье

ТК «Гостиный двор»: с 10:00 до 12:00.

22 февраля, понедельник

ТК «Континент»: с 10:00 до 12:00.

2️3 февраля, вторник

ТК «Гостиный двор»: с 10:00 до 12:00.

Миасс

ТК «Слон»

21 февраля, с 12:00 до 15:00.

22 февраля, с 12:00 до 16:00.

23 февраля, с 12:00 до 17:00.

Пласт

21 и 23 февраля, воскресенье и вторник

ТК «Раздолье»: с 10:00 до 14:00.

Сатка

21 февраля, воскресенье

ТК «Факел»: с 11:00 до 13:00.

Южноуральск

21 февраля, воскресенье

ТК «Южный»: с 10:00 до 12:00.

По опыту прошлых акций, на каждые сто участников мероприятия приходятся два или три зараженных. Поэтому медики просят не приходить на тестирование с температурой и признаками ОРВИ, а также надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.

При себе нужно иметь паспорт и полис. Это необходимо, чтобы результат теста потом попал в поликлинику по месту жительства пациента. Однако ходить за ответом в медучреждение не придется. Ответ сообщит робот по телефону.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/besplatnyy-test-na-koronavirus-v-chelyabinskoy-oblasti-21-22-i-23-fevralya-polnyy-perechen-adresov/