Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 24.02.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда 24 февраля

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 25 град. С

• атмосферное давление 737 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 78 %

• ветер северо-восточный 14 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Матросова 43а-4,5,6п С 9 до окончания работ

Луначарского 7-4п, Луначарского 15-3п,

К Маркса 24 С 9 до 12 часов

Гайдара 24-3,4п С 9 до 13 часов

Иртяшская 15-3п С 9 до 14 часов

2 В сетях электро-снабжения

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Луначарского 7-4п, Луначарского15-3п, К Маркса 24 С 9 до 12 часов

Гайдара 24-3,4п С 9 до 13 часов

Иртяшская 15-3п, К Маркса 10-2п С 9 до 14 часов

Вниманию озерчан!

В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия у учащихся с 1 по 11 классы включительно во всех школах округа.

24 и 25 февраля в Челябинской области ожидается аномально-холодная погода, местами до -40 градусов с усилением ветра до 25 м/с.

В связи со сложной метеорологической обстановкой и многочисленными ДТП, до особого распоряжения перекрыто движение на автодороге, идущей по дамбе.

24 февраля 2021 года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска и проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим (ношение масок обязательно в общественных местах). Режим повышенной готовности продлен по 07 марта 2021 года.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 24 февраля 2021 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, ночью в восточной половине до сильного, в большинстве районов метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами сильная. Ветер северо-восточный, северный 12-17 м/с, отдельные порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью минус 26-31°, при прояснении до минус 40°, днем минус 19-24°.

ОЯ: 24-25 февраля в Челябинской области сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, ночью 24-25 февраля местами понижение температуры воздуха до -40 градусов.

Ночью и днем 24 февраля в отдельных районах усиление ветра до 20-25 м/с, метели.

Повышается вероятность получения травм и гибели людей от обморожения и переохлаждения при морозе.

3.1 Лесопожарная обстановка. На основании распоряжения правительства Челябинской области № 980-рп от 20.11.2020 г. пожароопасный сезон 2020 года в лесах Челябинской области завершен 23 ноября 2020 года.

3.2. Техногенные ЧС:

3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.4. Обстановка на водных объектах: прогнозируются происшествия, связанные с нарушением правил безопасности в связи с продолжением сезона рыбной ловли и выходом людей на тонкий лед, а также нарушениями правил использования маломерных судов (Р=0,3). Наибольшая вероятность на территории 7 МО: Аргаяшский МР (Аргазинское водохранилище), Копейский ГО (оз. Синеглазово, оз. Шелюгино, карьер Песчаный), Магнитогорский ГО (р. Урал), Миасский ГО (Поликарпов пруд, р. Миасс), Саткинский МР (р. Б.Сатка, р. Ай), Троицкий МР (р. Уй, р. Увелка), Челябинский ГО (р. Миасс, Голубой карьер, оз. Первое, Шершневское водохранилище).

3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 175 сообщений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/45999/