2021-02-24YEKT10:00:00 | Губерния Камерный театр приглашает челябинцев на мировую премьеру Источник: Челябинский камерный театр









В Камерном театре Челябинска 26 и 27 февраля состоятся премьерные показы нового спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича».В основе постановки – одноименная пьеса Артура Соломонова, написанная в 2019 году. Автор исследует истоки сталинизма, демонстрируя, как легко человек становится тираном и как послушно окружение позволяет ему таковым стать, сообщает пресс-служба театра.Сюжет «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» разворачивается в наши дни в одном из столичных театров, где решили поставить спектакль о Сталине. Роли распределены, декорации установлены, назначен предпремьерный показ спектакля для СМИ. Сыграны первые сцены, отзвучали первые поздравления. И вдруг выясняется, что среди зрителей — президент России. Он выражает желание посмотреть еще несколько сцен про своего, как он шутя выражается, «предшественника». Однако происходящим на сцене действом глава государства остается недоволен, и начинаются мучительные переделки: одни протестуют, другие с восторгом подчиняются, третьи ищут выгоду и пытаются устранить соперников.Трагифарс был написан в начале 2019 года и опубликован на портале «Сноб». Первая публичная читка состоялась в Театре.Doc в июле того же года. Главные роли исполнили Максим Суханов и Юлия Ауг.Пьеса сразу же привлекла внимание театральной общественности, была переведена на английский, польский и иврит.«В минувшем году как минимум три театра, в том числе зарубежных, планировали ее поставить. Однако коронавирус сломал все планы, работу пришлось отложить. Очень приятно и неожиданно, что челябинский театр оказался самым упорным в этом вопросе и имеет все шансы оказаться первым», - рассказал автор пьесы Артур Соломонов, пообещавший приехать на мировую премьеру в Челябинск.Режиссер-постановщик Виктория Мещанинова. Премьерный показ также состоится 5 марта, в день смерти Иосифа Сталина. Источник: Челябинский камерный театрВ Камерном театре Челябинска 26 и 27 февраля состоятся премьерные показы нового спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича».В основе постановки – одноименная пьеса, написанная в 2019 году. Автор исследует истоки сталинизма, демонстрируя, как легко человек становится тираном и как послушно окружение позволяет ему таковым стать, сообщает пресс-служба театра.Сюжет «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» разворачивается в наши дни в одном из столичных театров, где решили поставить спектакль о Сталине. Роли распределены, декорации установлены, назначен предпремьерный показ спектакля для СМИ. Сыграны первые сцены, отзвучали первые поздравления. И вдруг выясняется, что среди зрителей — президент России. Он выражает желание посмотреть еще несколько сцен про своего, как он шутя выражается, «предшественника». Однако происходящим на сцене действом глава государства остается недоволен, и начинаются мучительные переделки: одни протестуют, другие с восторгом подчиняются, третьи ищут выгоду и пытаются устранить соперников.Трагифарс был написан в начале 2019 года и опубликован на портале «Сноб». Первая публичная читка состоялась в Театре.Doc в июле того же года. Главные роли исполнили Максим Суханов и Юлия Ауг.Пьеса сразу же привлекла внимание театральной общественности, была переведена на английский, польский и иврит.«В минувшем году как минимум три театра, в том числе зарубежных, планировали ее поставить. Однако коронавирус сломал все планы, работу пришлось отложить. Очень приятно и неожиданно, что челябинский театр оказался самым упорным в этом вопросе и имеет все шансы оказаться первым», - рассказал автор пьесы Артур Соломонов, пообещавший приехать на мировую премьеру в Челябинск.Режиссер-постановщик. Премьерный показ также состоится 5 марта, в день смерти Иосифа Сталина. AzAzA 2021-02-24YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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