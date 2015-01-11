Маргарита Павлова вручила Благодарности Совета Федерации военнослужащим Челябинской области

Сенатор Маргарита Павлова посетила прошедшие накануне в Челябинске мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.Вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером член Комитета СФ по обороне и безопасностиприняла участие в традиционном возложении венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь». Затем Маргарита Павлова побывала на торжественной церемонии чествования военнослужащих Челябинской области и вручила Благодарности Совета Федерации за личный вклад в укрепление обороноспособности страны. Среди награжденных - военнослужащие авиационной дивизии, сотрудники Управления Росгвардии по Челябинской области, ВУНЦ ВВС «ВВА» (училища штурманов), военного центра при ЮУрГУ, областного военкомата, ветеранам боевых действий, представителям общественных организаций и др.«В День защитника Отечества мы чествуем достойных сынов Родины, которые выбирают свой жизненный путь в служении Отечеству, охране ее границ, поддержании обороноспособности, защите мирной жизни, семей, женщин, детей. История России многочисленна примерами подвигов бойцов, офицеров, которые ценой своей жизни защищали Родину от посягательств врага. Эти подвиги составляют нашу историческую память, бережно хранятся не только в семьях, но и в наших сердцах. Воинская честь и слава, доблесть, отвага и мужество - вот то, что характеризует каждого защитника России. Сегодня в зале также семьи военнослужащих. Это тот надежный тыл, что оберегает малую родину каждого офицера, заботится о детях и близких. Благодарю вас за верность долгу и Отчизне», - обратилась к участникам торжественной церемонии сенатор РФ Маргарита Павлова.