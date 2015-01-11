С экс-главы г. Касли взыскали более 2,2 млн. руб. за уничтожение исторического здания

Каслинский городской суд признал экс-главу района Александра Грачева виновным в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков и незаконной передаче предпринимателю исторического здания.

Суд установил, что в 2012-2013 годах Александр Грачев незаконно выделил местным жителям два участка, обремененных правами третьих лиц. В 2014 он передал Дом купца Хозяинова, который является объектом культурного наследия области, для ведения хозяйственной деятельности. Историческое здание было демонтировано, а на его месте возвели новый объект.

Судом бывшему главе района назначено условное наказание, от которого он был освобожден по амнистии.

Прокуратура подала иск о взыскании с Грачева материального ущерба на сумму 2,279 млн рублей в пользу Каслинского района. Городской суд в полном объеме удовлетворил требование прокурора.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, его исполнение поставлено надзорным ведомством на контроль.

https://dostup1.ru/society/S-ex-glavy-Kasley-vzyskali-bolee-22-mln-za-unichtozhenie-istoricheskogo-zdaniya_134587.html