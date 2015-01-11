Центр поддержки экспорта презентовал услуги предпринимателям Челябинской области

Центр поддержки экспорта Челябинской области при участии регионального Минэкономразвития презентовал предпринимателям спектр своих услуг. Господдержку экспортеров обсудили на совещании по вопросам внешнеэкономической деятельности, которое прошло в торгово-промышленной палате Миасса.Центр входит в состав Агентства международного сотрудничества Челябинской области и реализует господдержку экспортоориентированных предприятий региона в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».Часть услуг для представителей малого и среднего бизнеса являются бесплатными, часть оказываются на условиях софинансирования.
«Первое, с чего начинается взаимодействие с экспортером – это консультация, оценка экспортной зрелости его компании и обучение. Обучение аспектам внешне-экономической деятельности – важный инструмент, который доступен всем представителям бизнеса на безвозмездной основе, – отмечает директор Центра поддержки экспорта Челябинской области Наталья Кондакова. – Далее можно провести маркетинговые исследования, поиск партнеров за рубежом, также мы помогаем с переводами, созданием сайтов на иностранных языках, продвижением на мировых маркетплейсах, организовываем участие в международных выставках и бизнес-миссиях». В настоящее время ведётся работа над формированием географии бизнес-миссий на 2021 год. С этой целью на сайте exportchel.ru размещена анкета. Экспортеры Челябинской области могут ее заполнить, указав свои приоритеты. Именно основываясь на потребностях бизнеса и будет составлен план предстоящих международных мероприятий.