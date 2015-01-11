Источник: пресс-служба администрации Златоуста









В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Златоусте благоустроят три общественных пространства. Информацию о планируемых работах и эскизные проекты будущих зон отдыха разместил в своем аккаунте в социальных сетях глава города Максим Пекарский.В перечень объектов вошел участок одной из центральных улиц Златоуста – 1-й линии проспекта им. Ю. А. Гагарина (выше парка «Крылатко») – и набережная городского пруда в районе храма Александра Невского. Обе территории имеют достаточно высокий трафик, активно посещаются как златоустовцами, так и гостями города.На обоих общественных пространствах запланированы укладка тротуарной плитки и асфальтирование, установка освещения, малых архитектурных форм и элементов благоустройства, озеленение.«Аукционы уже отыграны, контракты заключены. Весной, как позволит погода, подрядчик приступит к работам. А за счет сэкономленных средств выполним еще благоустройство сквера «Яблоневый сад» в районе машиностроительного завода», – отметил Максим Пекарский.На территории сквера «Яблоневый сад» также намечена укладка тротуарной плитки, асфальтирование, установка светильников, скамеек и урн, ремонт лестничных маршей и озеленение. Сейчас специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства готовят документацию для проведения электронного аукциона.Как уточнили в мэрии, в 2021 году на мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа» предусмотрено порядка 47 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов, а также софинансирование из местного бюджета в размере 473 тысяч рублей.Помимо общественных территорий комплексное благоустройство ждет 11 дворов Златоуста. Здесь виды работ зависят от самих жителей и могут включать асфальтирование дворового проезда, тротуара, автомобильных парковок, установку скамеек и урн, детских игровых и спортивных элементов.Добавим, что в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году планируется благоустроить 114 дворовых и 120 общественных пространств в Челябинской области.







Источник: пресс-служба администрации Златоуста