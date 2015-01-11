«Динамо-Уралочка» одержала победу над «Кинефом» в первом матче ватерпольной Евролиги

В четвертьфинале женской ватерпольной Евролиги златоустовская «Динамо-Уралочка» обыграла в гостевом поединке многократного чемпиона России, обладателя Еврокубков команду «Кинеф» из Ленинградской области – 11:8. Таким образом, наша команда сумела сделать важный задел в «+3» мяча перед ответным поединком в Златоусте.Уже со старта спортсменки Златоуста навязали соперницам свою тактику. За счет прессинга, быстрых контратак и мастерского исполнения позиционного нападения наша команда совершила рывок – 7:3 к середине матча. Разница мячей доходила и до «+5» в пользу «Уралочки», но «Кинеф» финишным штурмом смог ее несколько сократить. У нашей команды дважды отличились Екатерина Зеленцова, Эльвина Каримова и Анастасия Панфилова. Четыре гола на счету Марии Берсневой.«Мы сделали только первый шаг. Благодарен девочкам за самоотдачу и характер. Нам удалось забить свои голы и хорошо сыграть в защите. Но все самое главное впереди. «Кинеф» – очень серьёзный соперник, игры с ним – всегда испытание», - прокомментировал итог матча главный тренер клуба «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.Гостевая победа с перевесом в три мяча дает «Динамо-Уралочке» хорошие шансы на прохождение четвертьфинала Евролиги по итогам двухматчевого противостояния с «Кинефом». Все решится в ответной игре в Златоусте 13 марта.