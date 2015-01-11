В Челябинской области пациенты с псориазом могут бесплатно пройти высокотехнологичное лечение

В минувшие выходные, 27-28 февраля, в Сатке состоялись финальные соревнования VI Зимнего областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященного 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО. Победу в командном зачете одержала команда Златоустовского городского округа. Финалу предшествовали два отборочных этапа на муниципальном и зональном уровне. В них приняли участие около 4500 человек из 39 муниципальных образований области. Сильнейшие спортсмены муниципальных этапов вошли в сборные команды и получили право участвовать в зональных соревнованиях, которые прошли в Челябинске, Сатке и Магнитогорске. По итогам зональных этапов право участвовать в финальных соревнованиях VI зимнего областного Фестиваля ГТО завоевали 12 лучших команд.В финале фестиваля приняло участие 140 спортсменов из 10 лучших команд, представляющие Златоустовский, Миасский, Чебаркульский, Челябинский и Южноуральский городские округа, а также Саткинский, Красноармейский, Кусинский, Аргаяшский и Чесменский муниципальные районы. К сожалению, из-за сложных погодных условий не смогли принять участие в фестивале команды из Верхнеуральского муниципального района и Магнитогорского городского округа.Участники соревновались в беге на лыжах, подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, поднимании туловища из положении лежа на спине, челночном беге, а также в стрельбе из электронного оружия. Первое место в упорной борьбе завоевала команда Златоустовского городского округа, второе место - у команды Саткинского муниципального района, замкнула тройку призеров команда Красноармейского муниципального района.Победителям и призерам в командном первенстве вручены грамоты, кубки и медали. Участники, первенствовавшие в личном зачете среди мужчин и женщин, награждены грамотами, кубками, медалями и денежными призами. [gallery] Подробнее
На Южном Урале с 1 по 31 марта пройдет акция по обследованию и лечению больных псориазом в условиях консультативно-диагностических отделений, дневного и круглосуточного стационаров. Акция проводится в крупных городах региона – Челябинске, Троицке, Златоусте и Сатке.В частности, прийти на бесплатный прием можно в Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер.«Иммунные механизмы развития псориаза известны уже на молекулярном уровне, благодаря чему мы не только знаем, но и можем оказать качественную помощь этим пациентам. У нас для этого есть все необходимое, в том числе возможность оказания высокотехнологичной помощи с использованием генно-инженерной терапии за счет средств ОМС», - рассказывает д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Челябинской области, главный врач ЧОККВД, заведующий кафедрой Дерматовенерологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Олег Зиганшин.Причем помощь всем пациентам оказывается в рамках программы обязательного медицинского страхования бесплатно.Псориаз – это хроническое кожное заболевание, характеризующееся мономорфной сыпью из плоских папул, сливающихся в крупные бляшки, покрытые рыхлыми серебристо-белыми чешуйками. Одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин. 2% населения планеты страдают этим заболеванием. В Российской Федерации заболеваемость псориазом составляет 65,8 на 100 тыс. населения, причем отмечается большой удельный вес тяжелых и среднетяжелых форм заболевания. В Челябинской области насчитывается более 30 тысяч пациентов с псориазом, в том числе дети и подростки. Третья часть из них страдают псориатическим артритом. Около 100 пациентов имеют группу инвалидности по этому заболеванию.По материалам пресс-службы ЧОККВД.