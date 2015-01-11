В Челябинской области пациенты с псориазом могут бесплатно пройти высокотехнологичное лечение

На Южном Урале с 1 по 31 марта пройдет акция по обследованию и лечению больных псориазом в условиях консультативно-диагностических отделений, дневного и круглосуточного стационаров. Акция проводится в крупных городах региона – Челябинске, Троицке, Златоусте и Сатке.В частности, прийти на бесплатный прием можно в Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер.«Иммунные механизмы развития псориаза известны уже на молекулярном уровне, благодаря чему мы не только знаем, но и можем оказать качественную помощь этим пациентам. У нас для этого есть все необходимое, в том числе возможность оказания высокотехнологичной помощи с использованием генно-инженерной терапии за счет средств ОМС», - рассказывает д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Челябинской области, главный врач ЧОККВД, заведующий кафедрой Дерматовенерологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Олег Зиганшин.Причем помощь всем пациентам оказывается в рамках программы обязательного медицинского страхования бесплатно.Псориаз – это хроническое кожное заболевание, характеризующееся мономорфной сыпью из плоских папул, сливающихся в крупные бляшки, покрытые рыхлыми серебристо-белыми чешуйками. Одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин. 2% населения планеты страдают этим заболеванием. В Российской Федерации заболеваемость псориазом составляет 65,8 на 100 тыс. населения, причем отмечается большой удельный вес тяжелых и среднетяжелых форм заболевания. В Челябинской области насчитывается более 30 тысяч пациентов с псориазом, в том числе дети и подростки. Третья часть из них страдают псориатическим артритом. Около 100 пациентов имеют группу инвалидности по этому заболеванию.По материалам пресс-службы ЧОККВД.