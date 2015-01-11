В ТОСЭР «Миасс» реализуют проекты 10 резидентов

В конце февраля минэкономразвития России внесло в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития еще две компании из Челябинской области. Ранее их одобрила комиссия при минэкономразвития региона.Предприятие «УЗПМ АНТ» расширяет производство крано-манипуляторных установок (КМУ) и рукавов высокого давления из российских комплектующих и материалов. Объем инвестиций – 23,4 млн руб., будет создано 74 рабочих места.Компания «АЕР» расширяет производство и сбыт фурнитуры для мебели и прочих изделий. Объем инвестиций составит 3,6 млн руб., предусматривается создание 40 рабочих мест.На сегодняшний день в общей сложности резиденты ТОСЭР «Миасс» планируют создать более 300 рабочих мест и инвестировать в производство около 300 млн рублей.Привлечению в моногород новых инвестиций способствует расширение видов разрешенной деятельности резидентов ТОСЭР, утвержденное решением Правительства РФ в начале 2021 года. Также работу в этом направлении активно продолжает экономический блок правительства Челябинской области. В том числе потенциальным инвесторам доступно комплексное сопровождение в оформлении всей необходимой документации, а также меры поддержки, реализуемые региональным центром «Мой бизнес».