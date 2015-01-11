Отряд «Таганок» стартует в кинопрокате по регионам России

Полнометражный художественный фильм «Отряд «Таганок» режиссера Айнура Аскаров стартует в кинопрокате по регионам России с 4 марта 2021 г. Картина о мальчишках из башкирской деревни, жаждущих больших приключений и славных подвигов.В оригинале фильм снят на башкирском языке, а для зрителя, не владеющим башкирским языком, была создана полностью дублированная русскоязычная версия. Дубляж на русский язык был сделан в Санкт-Петербурге на известной студии «Метелица» с участием профессиональных актёров дубляжа. А для участия в Международных фестивалях и показах также существует вариант с английскими и русскими субтитрами.«Отряд «Таганок» успела завоевать множество наград на российских и Международных кинофестивалях:
XXVIII Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека» – самый мудрый фильм;
XXVI российский кинофестиваль «Литература и кино» – Гран-при и специальный приз «лучшая музыка в кино»;
XIII Чебоксарский Международный кинофестиваль – приз за лучшую операторскую работу;
XV Международный Китайский фестиваль детского кино (Китай, Гаунджоу) – «Лучший фильм для детей и юношества»;
IX Московский кинофестиваль «Будем жить» – второе место в номинации «Лучший полнометражный фильм», диплом «За лучший актерский ансамбль», приз Московской городской Думы;
XXII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль – приз за «Лучший сценарий», диплом молодежного центра союза кинематографистов;
XXV Международный кинофестиваль Schlnger (Германия) – участник основного конкурса;
XIX Даккский Международный кинофестиваль (Бангладеш) – «Лучший детский фильм».
Также картина получила Гран-при на Гатчинском кинофестивале «Гранатовый браслет». Впервые за несколько лет Гран-при присуждено игровому кино. Жюри покорила музыка к фильму. Композитор Камиль Абдуллин отмечен специальным дипломом дирекции кинофестиваля «За оригинальную музыку».