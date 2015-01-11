В рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» пройдет акция «Эковесна»

6 марта 2021 в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» стартует «Эковесна». Экологическая акция пройдет в рамках традиционной «Доброй субботы» при поддержке Всероссийской общественной организации волонтеров - экологов «Делай!». Участники конкурса «Большая перемена» и все школьники смогут начать весну с полезных привычек. В официальном сообществе конкурса социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/bpcontest
) будет опубликован «чек-лист начинающего эковолонтера».Школьникам будет предложено выполнить простые действия, которые способствуют сохранению чистоты окружающей природы. Например, заменить одноразовые пластиковые пакеты на прочный шоппер, изучить основы раздельного сбора отходов и начать их сортировать, построить кормушку для птиц.Фото и видеозаписи выполненных заданий чек-листа школьники смогут публиковать в своих социальных сетях и под постом о старте «Эковесны» в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» ВКонтакте с хэштегами #ЭкоВесна #ДобраяСуббота #БольшаяПеремена.
О том, как стать эковолонтером, в прямом эфире сообщества расскажут участник «Большой перемены» Матвей Анискин
из села Иглино Республики Башкортостан и председатель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» Андрей Руднев.6 марта в 14:00 они проведут онлайн-лекторий на тему «
Эковесна: как школьники могут сделать мир чище».Матвей учится в пятом классе, увлекается экологией и ведёт собственный блог о защите природы. «Весна – это время пробуждения природы, и отличное время для нас, школьников, начать заботиться о ней. Мы можем своими руками сделать мир чище!», – убеждён школьник.Организаторами конкурса
«Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения РФ, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты».