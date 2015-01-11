Похолодание до -24°C и метели прогнозируют южноуральские синоптики в праздничные выходные

Впереди жителей Челябинской области ждут три выходных дня. Однако погода не порадует южноуральцев: синоптики прогнозируют похолодание, метели и сильный ветер. Подробнее о погоде на 6, 7 и 8 марта рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на субботу, 6 марта, столбики термометров в регионе опустятся до −14, −19°C, на юге будет теплее — до −7, −12°C. Облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метели. Порывы ветра до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до −4, −9°C. Небольшой снег, в отдельных районах метели. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В ночь на воскресенье похолодает до −17, −22°C, на юге области до −12°C. Небольшой снег. Днем ртутные столбики покажут −5, −10°C. Снег, местами сильный, метели. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В праздничный день, 8 марта, синоптики также прогнозируют метели. Ночью столбики термометров опустятся до −19, −24°C, днем потеплеет до −4, −9°C. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pokholodanie-do-24-c-i-meteli-prognoziruyut-yuzhnouralskie-sinoptiki-v-prazdnichnye-vykhodnye/