Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск присоединилось к общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», второй этап которой продлится с 15 по 20 марта 2021 года.

Традиционно мероприятие проводится полицией совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления при участии специалистов в сфере профилактики и лечения наркомании.

Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков; сбор информации, поступающей от граждан; оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Имеющуюся информацию о предполагаемых фактах незаконного оборота наркотиков, о лицах, причастных к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, можно сообщить по «телефону доверия» ГУ МВД России по Челябинской области 8 (351) 268-85-94 или в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 2-50-85 или 02 (102 – с любого оператора мобильной связи).