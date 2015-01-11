«Привыкли получать в день зарплаты»: южноуральцев огорчила задержка выплат по больничным листам

С января 2021 года Челябинская область перешла на прямые выплаты по больничным. Люди привыкли, что деньги после болезни им перечисляет работодатель — в аванс или в расчет. А теперь это делает Фонд социального страхования (ФСС). При этом выплаты не привязаны к дате зарплаты на предприятии.

«Не понимая, как работает новая схема, многие начинают паниковать. На горячую линию ФСС каждый день звонят больше тысячи человек. И всех волнует один вопрос: „Где мои деньги?“»,

— говорит пресс-секретарь Челябинского регионального отделения ФСС РФ Алексей Васильев.

Как теперь начисляют больничные выплаты, расскажем в этом материале.

БЕЗ РОДНОЙ БУХГАЛТЕРИИ НЕ ОБОЙТИСЬ

Раньше пособие по временной нетрудоспособности начислял и выплачивал работодатель. После этого бухгалтерия предприятия обращалась в ФСС и просила возместить ей затраты. Получается, предприятие отдавало сотруднику свои деньги, а потом ждало компенсацию от ФСС.

Если свободных денег на предприятии не было, человек получал выплату с опозданием, а кто-то вовсе не получал. В том числе из-за этого государство и реформировало процесс, переведя россиян на прямые выплаты из Фонда соцстрахования.

Но обойтись без родной бухгалтерии и теперь не получится.

«Человек, как и прежде, должен сдать больничный в бухгалтерию своего предприятия, а еще — написать заявление и указать удобный способ перечисления денег (банковский счет или почтовый перевод). Бухгалтер обязан в течение пяти календарных дней передать эти данные в ФСС. Наши сотрудники проверяют данные и, если все оформлено правильно, без ошибок, в течение десяти дней перечисляют пособие на счет работника»,

— объясняет Алексей Васильев.

ПОЧЕМУ ОПАЗДЫВАЮТ ДЕНЬГИ

По словам представителя ФСС, со стороны Фонда задержки денег практически исключены. Зато работодатели не всегда своевременно передают данные в ФСС. Особенно много задержек бывает, когда документы оформлены некорректно и бухгалтерии нужно внести какие-то правки.

Согласно действующему законодательству работодатель обязан передать сведения о работнике в ФСС в течение 5 календарных дней со дня получения больничного. За нарушение этих сроков предусмотрена административная ответственность.

Узнать статус своей выплаты можно:

— в личном кабинете на сайте www.fss.ru (для входа необходима учетная запись на портале госуслуг);

— по многоканальному телефону горячей линии по вопросам «прямых выплат»: 8 (351) 214-20-40.

Вопросы на горячую линию по «прямым выплатам» могут задать и работодатели. Для предприятий также открыт телеграм-канал «ФСС74».

НА ЗАМЕТКУ

Какие еще пособия теперь идут напрямую от ФСС

В течение 10 календарных дней со дня получения полного комплекта документов от работодателя ФСС перечисляет:

— пособие по временной нетрудоспособности;

— пособие по беременности и родам;

— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности;

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— первоначальную выплату назначенного ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Последующая выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком проводится с 1 по 15 число месяца, следующего за расчетным. Например, с 1 по 15 марта перечислят пособие за февраль.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/privykli-poluchat-v-den-zarplaty-chelyabintsev-ogorchila-zaderzhka-vyplat-po-bolnichnym-listam/