2021-03-11YEKT15:00:00 | Губерния В Челябинской области готовятся к сезону паводков и природных пожаров Источник: пресс-служба Правительства Челябинской области









На Южном Урале проводят работы по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров. Об этом рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков в рамках совещания с полномочным представителем Президента России в УрФО Владимиров Якушевым.По предварительному прогнозу весеннее половодье ожидается в Челябинской области на уровне среднемноголетних значений.«При наступлении весны и выпадении значительных осадков, возможны подтопления отдельных территорий (придомовых и приусадебных участков) в ряде населенных пунктов региона. Чаще всего это происходит при движении талых вод поверх льда на малых реках юга области. Также есть риски при прохождении паводковых вод через каскады водохранилищ в Златоусте и Саткинском муниципальном районе», – отметил Сергей Сушков.Для предотвращения подтопления в регионе проводятся комплексные проверки территорий. Также пройдут взрывные работы для ослабления льда на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак. В Троицке на городском водохранилище пройдет распиловка льда.Для контроля обстановки в паводкоопасный период привлекут 127 оперативных групп с участием сотрудников регионального управления МЧС. Почти 10 тыс. сотрудников и 141 единицы плавсредств РСЧС готовы к оперативному реагированию на угрозу и возникновения чрезвычайной ситуации в регионе.По итогам пожароопасного сезона 2020 года на территории Челябинской области оперативность тушения возгорания составила 98,5%. Для ликвидации лесных пожаров в 2021 году спланирована группировка сил и необходимое количество техники. С прошлого года в регионе работают 24 комплекса видеонаблюдения для раннего обнаружения пожаров, в этом году их количество увеличится до 30.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит на личном контроле вопрос подготовки к безопасному прохождению паводкового периода. На постоянной основе глава региона получает отчет о текущей ситуации. По поручению Алексея Текслера пройдет заседание рабочей группы при региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Сергея Сушкова, где будет проведена детальная работа с муниципалитетами, которые находятся в зоне риска по подтоплению. В первой декаде апреля Алексей Текслер проведет заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где одним из вопросов обсуждения станет безопасное прохождение паводкового периода в Челябинской области. Источник: пресс-служба Правительства Челябинской областиНа Южном Урале проводят работы по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров. Об этом рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков в рамках совещания с полномочным представителем Президента России в УрФО Владимиров Якушевым.По предварительному прогнозу весеннее половодье ожидается в Челябинской области на уровне среднемноголетних значений.«При наступлении весны и выпадении значительных осадков, возможны подтопления отдельных территорий (придомовых и приусадебных участков) в ряде населенных пунктов региона. Чаще всего это происходит при движении талых вод поверх льда на малых реках юга области. Также есть риски при прохождении паводковых вод через каскады водохранилищ в Златоусте и Саткинском муниципальном районе», – отметил.Для предотвращения подтопления в регионе проводятся комплексные проверки территорий. Также пройдут взрывные работы для ослабления льда на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак. В Троицке на городском водохранилище пройдет распиловка льда.Для контроля обстановки в паводкоопасный период привлекут 127 оперативных групп с участием сотрудников регионального управления МЧС. Почти 10 тыс. сотрудников и 141 единицы плавсредств РСЧС готовы к оперативному реагированию на угрозу и возникновения чрезвычайной ситуации в регионе.По итогам пожароопасного сезона 2020 года на территории Челябинской области оперативность тушения возгорания составила 98,5%. Для ликвидации лесных пожаров в 2021 году спланирована группировка сил и необходимое количество техники. С прошлого года в регионе работают 24 комплекса видеонаблюдения для раннего обнаружения пожаров, в этом году их количество увеличится до 30.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит на личном контроле вопрос подготовки к безопасному прохождению паводкового периода. На постоянной основе глава региона получает отчет о текущей ситуации. По поручению Алексея Текслера пройдет заседание рабочей группы при региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Сергея Сушкова, где будет проведена детальная работа с муниципалитетами, которые находятся в зоне риска по подтоплению. В первой декаде апреля Алексей Текслер проведет заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где одним из вопросов обсуждения станет безопасное прохождение паводкового периода в Челябинской области. AzAzA 2021-03-11YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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