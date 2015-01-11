2021-03-15YEKT09:00:00 | Губерния Ватерполистки златоустовской «Динамо-Уралочки» вышли в «Финал четырех» Кубка Европейских чемпионов Источник: пресс-служба команды «Динамо-Уралочка»









В Златоусте состоялся ответный четвертьфинальный матч женской ватерпольной Евролиги, в котором «Динамо-Уралочка» по сумме двух матчей сломила сопротивление одного из самых титулованных клубов Европы – «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Ленинградской области.По ходу матча в Златоусте «Динамо-Уралочка» уступила двухкратному победителю Евролиги «Кинеф-Сургутнефтегаз» в основное время - 7:10. Однако первая игра, которая проходила в Киришах, завершилась победой южноуральской команды также с разницей в три мяча - 11:8.В итоге все решили послематчевые штрафные броски, в которых «Уралочка» оказалась сильнее. Голкипер златоустовской команды Евгения Головина взяла четыре послематчевых броска. Итоговый счет 13:15, который выводит команду из Златоуста в «Финал четырех» Кубка Европейских чемпионов по водному поло.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по телефону поздравил главного тренера команды «Динамо-Уралочка» Михаила Накорякова и спортсменок с победой и пожелал дальнейших успехов в борьбе за кубок.Своими впечатлениями об итогах игры поделился и тренер «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков: «Я рад и горд за своих спортсменок. Мы одержали победу над сильнейшей​ командой Европы, в составе которой – лучший игрок мира Екатерина Прокопьева и лучший вратарь мира Анна Карнаух.​ Вот уже два года, как состав «Уралочки» стабилизировался, организован системный и эффективный тренировочный процесс. Во многом это произошло благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера и​ помощи со стороны главы Златоуста Максима Пекарского. Кроме того, недавно​ открылся бассейн «Сталь», который станет еще одной площадкой для тренировок. Мы на правильном пути и надеемся, что сможем закрепить сегодняшний успех, выиграв Евролигу».«Это заслуженная победа. Благодарю и спортсменок, и тренерский состав – это была достойная игра, отличный результат. Впереди – полуфинал и финал Евролиги. Ждем от девчонок новых побед», – выразил общее мнение всех болельщиков глава Златоуста Максим Пекарский.Фото: пресс-служба команды «Динамо-Уралочка» Источник: пресс-служба команды «Динамо-Уралочка»В Златоусте состоялся ответный четвертьфинальный матч женской ватерпольной Евролиги, в котором «Динамо-Уралочка» по сумме двух матчей сломила сопротивление одного из самых титулованных клубов Европы – «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Ленинградской области.По ходу матча в Златоусте «Динамо-Уралочка» уступила двухкратному победителю Евролиги «Кинеф-Сургутнефтегаз» в основное время - 7:10. Однако первая игра, которая проходила в Киришах, завершилась победой южноуральской команды также с разницей в три мяча - 11:8.В итоге все решили послематчевые штрафные броски, в которых «Уралочка» оказалась сильнее. Голкипер златоустовской командывзяла четыре послематчевых броска. Итоговый счет 13:15, который выводит команду из Златоуста в «Финал четырех» Кубка Европейских чемпионов по водному поло.Губернатор Челябинской областипо телефону поздравил главного тренера команды «Динамо-Уралочка»и спортсменок с победой и пожелал дальнейших успехов в борьбе за кубок.Своими впечатлениями об итогах игры поделился и тренер «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков: «Я рад и горд за своих спортсменок. Мы одержали победу над сильнейшей​ командой Европы, в составе которой – лучший игрок мира Екатерина Прокопьева и лучший вратарь мира Анна Карнаух.​ Вот уже два года, как состав «Уралочки» стабилизировался, организован системный и эффективный тренировочный процесс. Во многом это произошло благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера и​ помощи со стороны главы Златоуста Максима Пекарского. Кроме того, недавно​ открылся бассейн «Сталь», который станет еще одной площадкой для тренировок. Мы на правильном пути и надеемся, что сможем закрепить сегодняшний успех, выиграв Евролигу».«Это заслуженная победа. Благодарю и спортсменок, и тренерский состав – это была достойная игра, отличный результат. Впереди – полуфинал и финал Евролиги. Ждем от девчонок новых побед», – выразил общее мнение всех болельщиков глава Златоуста.Фото: пресс-служба команды «Динамо-Уралочка» AzAzA 2021-03-15YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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