Жители Катав-Ивановского района и ряд других категорий граждан смогут посещать «Зигальгу» бесплатно

В национальном парке «Зигальге» впервые собрался Общественный совет. На заседании представили концепцию развития национального парка и рассказали о введении с 15 марта платы за посещение, сообщает пресс-служба парка.Визит-центр «Зигальги», зоны отдыха и парковка, которые планируется обустроить в селе Верх-Катавка, станут точками притяжения туристов и дадут рабочие места местным жителям. Кроме того, на одном из участков возле села должен появиться мобильный туристический кемпинг. А село Тюлюк со временем может стать центром экологического просвещения для школьников всего района. К концу года на территории кордона заработает эко-центр, в комплекс также входят дом дежурного с техническими помещениями, служебные гостиница и парковка. В новом национальном парке уже трудятся четыре жителя Тюлюка, после ввода кордона в эксплуатацию потребуются дополнительные рабочие руки.С 15 марта с приезжающих в «Зигальгу» туристов начнут взимать плату за посещение. Постановление Правительства России, которое установило порядок определения платы для физических лиц за посещение особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, вступило в силу 22 июля 2020 года.В соответствии с документом плата за одно посещение национального парка «Зигальга» составит 150 рублей. Платить за поход придется туристам из городов Челябинской области и других регионов. Одним из первых пожеланий на встречах представителей «Зигальги» с жителями района было освобождение от платы за вход в парк. И оно выполнено.«Бесплатный вход в национальный парк не значит, что при его посещении не нужно оформить разрешение, как того требует Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», - отметила исполняющая обязанности директора объединенной дирекции национальных парков «Таганай»и «Зигальга» Эльвина Новоселова. – Потому жителям Катав-Ивановского района тоже будет необходима регистрация. Чтобы подтвердить право на получение льготы, потребуется предъявить паспорт с местной пропиской (или его копию) или водительское удостоверение».
Источник: НП «Зигальга»