2021-03-15YEKT18:00:00 | Губерния В Верхнем Уфалее состоялся народный турнир по бенди «Весенний лед» Источник: пресс-служба администрации Верхнего Уфалея









В Верхнем Уфалее в минувшие выходные в девятый раз проходил самый любимый всеми без исключения спортивный праздник – городской турнир по хоккею с мячом в валенках «Весенний лед» на Кубок главы Верхнеуфалейского городского округа. Как и в прошлые годы, основная работа по организации соревнований была проделана комитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации муниципалитета.В этом году 23 команды выступили в четырех категориях. «Девушки» (три команды), «Женщины» (девять команд), «Юноши» (шесть команд), «Мужчины» (пять команд) подарили себе и болельщикам хорошее настроение, заряд бодрости и спортивного азарта. Самоотверженные и яркие схватки любителей русского хоккея традиционно прошли на стадионе «Никельщик».Участников и болельщиков мероприятия приветствовал глава округа Сергей Тарасов: «Всех участников поздравляю с этим спортивным праздником. Желаю успехов, побед. Пусть победят сильнейшие».Матчи проходили на трех полях одновременно и получились динамичными и зрелищными. Во время каждой игры участников подбадривали многочисленные и весьма эмоциональные группы болельщиков. Редакция одного из ведущих местных СМИ организовала и провела для желающих прямую трансляцию матчей в социальной сети «Вконтакте», которую посмотрели более четырех тысяч человек.

По итогам напряженной борьбы в каждой категории были определены призеры, которые получили грамоты главы округа, денежные призы и подарки. Победителям групп были вручены кубки в виде валенок, изготовленные спонсором – ООО «МЦ-Гарант». Почетную миссию награждения выполнила заместитель главы округа Ольга Монина.

«Наша команда «Стиляги» участвовала в турнире по хоккею в валенках третий раз. Если учесть, что в прошлом году мы заняли второе место, то в этом шли только за победой. Организация мероприятия, как всегда, на высоте. Очень много эмоций, положительных впечатлений. Гордимся, что именно у нас в Верхнем Уфалее есть такой спортивный праздник. Кубок главы пополнил нашу коллекцию наград и занял, конечно, центральное место», – рассказала капитан победившей команды вагонного депо г. Верхний Уфалей (филиала ЗАО «УГШК») Наталья Кузнецова.Благодаря совместной работе и серьезной поддержке региональных и местных властей Верхний Уфалей превратился в динамично развивающийся областной центр развития бенди – русского хоккея с мячом. Городская команда «Никельщик» много лет представляет Южный Урал на общенациональном первенстве. На этой неделе городская команда по русскому хоккею представляет город и область в финале Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги в Кемерово, сообщает пресс-служба администрации Верхнего Уфалея. Источник: пресс-служба администрации Верхнего УфалеяВ Верхнем Уфалее в минувшие выходные в девятый раз проходил самый любимый всеми без исключения спортивный праздник – городской турнир по хоккею с мячом в валенках «Весенний лед» на Кубок главы Верхнеуфалейского городского округа. Как и в прошлые годы, основная работа по организации соревнований была проделана комитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации муниципалитета.В этом году 23 команды выступили в четырех категориях. «Девушки» (три команды), «Женщины» (девять команд), «Юноши» (шесть команд), «Мужчины» (пять команд) подарили себе и болельщикам хорошее настроение, заряд бодрости и спортивного азарта. Самоотверженные и яркие схватки любителей русского хоккея традиционно прошли на стадионе «Никельщик».Участников и болельщиков мероприятия приветствовал глава округа: «Всех участников поздравляю с этим спортивным праздником. Желаю успехов, побед. Пусть победят сильнейшие».Матчи проходили на трех полях одновременно и получились динамичными и зрелищными. Во время каждой игры участников подбадривали многочисленные и весьма эмоциональные группы болельщиков. Редакция одного из ведущих местных СМИ организовала и провела для желающих прямую трансляцию матчей в социальной сети «Вконтакте», которую посмотрели более четырех тысяч человек.По итогам напряженной борьбы в каждой категории были определены призеры, которые получили грамоты главы округа, денежные призы и подарки. Победителям групп были вручены кубки в виде валенок, изготовленные спонсором – ООО «МЦ-Гарант». Почетную миссию награждения выполнила заместитель главы округа«Наша команда «Стиляги» участвовала в турнире по хоккею в валенках третий раз. Если учесть, что в прошлом году мы заняли второе место, то в этом шли только за победой. Организация мероприятия, как всегда, на высоте. Очень много эмоций, положительных впечатлений. Гордимся, что именно у нас в Верхнем Уфалее есть такой спортивный праздник. Кубок главы пополнил нашу коллекцию наград и занял, конечно, центральное место», – рассказала капитан победившей команды вагонного депо г. Верхний Уфалей (филиала ЗАО «УГШК»).Благодаря совместной работе и серьезной поддержке региональных и местных властей Верхний Уфалей превратился в динамично развивающийся областной центр развития бенди – русского хоккея с мячом. Городская команда «Никельщик» много лет представляет Южный Урал на общенациональном первенстве. На этой неделе городская команда по русскому хоккею представляет город и область в финале Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги в Кемерово, сообщает пресс-служба администрации Верхнего Уфалея. AzAzA 2021-03-15YEKT18:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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