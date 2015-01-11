Житель Озерска стал жертвой мошенников при покупке шин через социальную сеть

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился местный житель 1998 года рождения, который сообщил, в социальной сети нашел Интернет-магазин по продаже товаров для автомобилей. Определившись с выбором, мужчина связался с продавцом, который сообщил, что оправит покупку после оплаты транспортной компанией.

После перевода денежных средств, трек-код не отслеживался, а продавец перестал выходить на связь. Озерчанин нашел номер телефона магазина в сети Интернет, но при разговоре администратор сообщил, что аккаунта в социальной сети данного магазина нет. Таким образом, мужчина перевел 38 000 рублей за товар мошенникам.

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Сотрудники полиции предупреждают, что оплата товара вперед – обычная практика интернет-магазинов, которую с успехом применяют мошенники. Их задача – заставить вас заплатить за несуществующий товар.

Чтобы избежать финансовых потерь при дистанционной покупке, можно:

· договоритесь с продавцом об оплате товара наложенным платежом при получении заказа в транспортной компании;

· попросите продавца подтвердить реальное наличие товара фотографиями с нескольких ракурсов или во время видео сессии;

· самостоятельно проверьте данные продавца через поисковые системы и отзывы покупателей на сайте;

· не перечисляйте деньги на сотовый телефон – в 90% случаев такую схему оплаты используют мошенники.

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!