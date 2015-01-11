Фестиваль «Уральский перепляс» переходит на новый этап

В Челябинской области завершилась серия концертов лауреатов областного тура Всероссийского фестиваля «Уральский перепляс». Выступления лучших коллективов народного танца увидели жители Миасса, Локомотивного и Пласта, сообщают организаторы.Впереди XIV Всероссийский фестиваль народного танца «Уральский перепляс», который Челябинск будет принимать с 26 по 28 марта. Организаторами фестиваля выступают Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Челябинский государственный центр народного творчества и Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус. Фестиваль проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.Проведение фестиваля планировалось в 2020 году, но пандемия внесла свои коррективы. Областной этап, который является неотъемлемой частью фестивальной программы, прошел в режиме онлайн, а финальный всероссийский этап и вовсе был перенесен на 2021 год.«Надо отдать должное коллективам, которые быстро восприняли новый формат конкурса и отсняли номера на видео. А также поблагодарить жюри областного этапа, которое в полном составе оценивало номера по видеоматериалам, а это непросто: разные технические условия съемки затрудняют восприятие, не так явно считываются живые эмоции артистов, — отметила директор Фонда развития народного танца Карташовой-Реус Ольга Палей. — Всего в областном этапе приняло участие почти 90 любительских коллективов Челябинской области. Это около 1000 участников самого разного возраста. В результате 19 ансамблей получили путевки-приглашения на участие в финале, где им предстоит суровая конкурентная борьба».
Источник: оргкомитет фестиваля «Уральский перепляс»