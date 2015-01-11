2021-03-17YEKT14:00:00 | Новости Городские новости Подрядчики, ответственные за содержание дорог в округе, недорабатывают По словам начальника Управления капитального строительства и благоустройства Надежды Беляковой, работы по муниципальным договорам выполняются лишь на пятьдесят процентов.

Накануне сессии Собрания депутатов вопрос о содержании объектов улично-дорожной сети народные избранники обсудили вместе с представителями подрядных организаций и попытались разобраться: почему год от года проблема с уборкой снега остается актуальной, а недовольство жителей растает как снежный ком.

В начале своего заседания депутатская комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию (председатель Станислав Воденко) заслушала начальника Управления капитального строительства и благоустройства Надежду Белякову, которая рассказала о том, как формируется тариф на содержание дорог в Озерском городском округе (решение Собрания депутатов от 26.12.2018 №264), и о том, как происходит конкурсный отбор подрядных организаций (ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). На просьбу оценить качество уборки дорог и тротуаров, Надежда Белякова ответила, что работы по муниципальным договорам выполняются на 50 процентов, оплата производится согласно выполненным объемам.

Разбираясь в причинах такого положения дел, депутаты пригласили высказать свое мнение первого заместителя главы округа Ивана Сбитнева, курирующего деятельность УКСиБ, и самих коммунальщиков: представителей ИП Таланина И.Я, ИП Вострякова М.В., ООО «СпецТехПлюс», ММУП ЖКХ пос. Новогорный.

В ходе обсуждения вопроса, в чем причина неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети, мнения участников диалога разошлись: недостаточное финансирование, нехватка дорожных рабочих и техники, неблагоприятные погодные условия, слабое взаимодействие ответственных за процесс структур, в корне неверный подход к содержанию УДС, но в одном все стороны оказались едины. Общее мнение выразил Сергей Гергенрейдер, председатель Собрания депутатов:

- Решать проблему надо в тесном взаимодействии и в ближайшее время. К следующему зимнему сезону должны быть созданы все условия для содержания улично-дорожной сети в нормальном, нормативном состоянии.

Следует отметить, что депутаты назвали текущую ситуацию с уборкой округа в целом контролируемой и потребовали от подрядных организаций приложить максимум усилий, чтобы в период активного таяния снега (а он, согласно прогнозам, начнется через несколько недель) спасти населенные пункты от подтопления - для этого сейчас надо быстро и массированно вывозить собранные снежные кучи: если этого не сделать, талая вода создаст неудобство для жителей, она же нанесет непоправимый ущерб дорогам, в ремонт которых уже вложены сотни миллионов рублей.



Информация предоставлена: Накануне сессии Собрания депутатов вопрос о содержании объектов улично-дорожной сети народные избранники обсудили вместе с представителями подрядных организаций и попытались разобраться: почему год от года проблема с уборкой снега остается актуальной, а недовольство жителей растает как снежный ком.В начале своего заседания депутатская комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию (председатель) заслушала начальника Управления капитального строительства и благоустройства, которая рассказала о том, как формируется тариф на содержание дорог в Озерском городском округе (решение Собрания депутатов от 26.12.2018 №264), и о том, как происходит конкурсный отбор подрядных организаций (ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). На просьбу оценить качество уборки дорог и тротуаров, Надежда Белякова ответила, что работы по муниципальным договорам выполняются на 50 процентов, оплата производится согласно выполненным объемам.Разбираясь в причинах такого положения дел, депутаты пригласили высказать свое мнение первого заместителя главы округа, курирующего деятельность УКСиБ, и самих коммунальщиков: представителей ИП Таланина И.Я, ИП Вострякова М.В., ООО «СпецТехПлюс», ММУП ЖКХ пос. Новогорный.В ходе обсуждения вопроса, в чем причина неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети, мнения участников диалога разошлись: недостаточное финансирование, нехватка дорожных рабочих и техники, неблагоприятные погодные условия, слабое взаимодействие ответственных за процесс структур, в корне неверный подход к содержанию УДС, но в одном все стороны оказались едины. Общее мнение выразил, председатель Собрания депутатов:Следует отметить, что депутаты назвали текущую ситуацию с уборкой округа в целом контролируемой и потребовали от подрядных организаций приложить максимум усилий, чтобы в период активного таяния снега (а он, согласно прогнозам, начнется через несколько недель) спасти населенные пункты от подтопления - для этого сейчас надо быстро и массированно вывозить собранные снежные кучи: если этого не сделать, талая вода создаст неудобство для жителей, она же нанесет непоправимый ущерб дорогам, в ремонт которых уже вложены сотни миллионов рублей.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-03-17YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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