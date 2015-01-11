Благоустройство дворов в Озерске будет продолжено

Положительным примером эффективного взаимодействия администрации и инициативных граждан является благоустройство двора по ул. Свердлова, 3.
По словам члена Совета многоквартирного дома Надежды Лемтюгиной, до участия в программе старый двор был в запущенном состоянии. Сейчас эта территория преобразилась: сюда приходят играть дети даже из соседних домов.
– Мы стараемся следить за теми программами развития, которые предлагаются собственникам жилья администрацией округа, а также стараемся быть в курсе тех возможностей, которые существуют на сегодняшний день на разных уровнях. Стараемся принять в них участие, чтобы за счёт этих программ благоустроить наш двор, – пояснила Надежда.
В ходе первого этапа благоустройства были установлены традиционные, привычные для всех игровые комплексы. На втором этапе площадка была дополнена уникальными элементами: колесом баланса, на котором играют дети разного возраста, чашей-вертушкой.
-Я люблю детей, у меня своих трое. Я считаю, что очень важно создать для них пространство для взаимодействия. Я хочу, чтобы, как во времена нашего детства, дети могли пойти во двор погулять. Во дворе они должны двигаться и играть в удовольствие, учиться проводить время вместе дружно и весело, без конфликтов, – подчеркнула Надежда Лемтюгина.
Напомним, с 26 апреля по 31 мая пройдет голосование за объекты, которые будут благоустроены в нашем округе в 2022 году. Электронное голосование пройдёт на платформе https://74.gorodsreda.ru/ . Это новая площадка, разработанная Минстроем РФ совместно АНО «Диалог Регионы». На ней в онлайн-режиме жители всех 43 муниципалитетов Челябинской области выберут объекты для благоустройства. Сделать свой выбор смогут все граждане в возрасте от 14 лет.
Фото из архива.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа