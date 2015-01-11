Родители озерских выпускников испытали ЕГЭ на себе

18 марта в Озерске прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»: в одном из классов школы № 33 родители выпускников нескольких образовательных организаций - №№ 23, 32, 33, 35 и 38 - сдали экзамен по русскому языку.

В испытании приняли участие 12 человек, в том числе председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер:

- Как многодетному отцу мне был интересно и полезно познакомиться с организацией процесса и в деталях узнать, что ждет наших озерских детей во время предстоящей аттестации.

В пункте проведения Единого государственного экзамена участников акции встретили заместитель начальника управления образования администрации округа Оксана Втехина и начальник отдела общего и дополнительного образования Анна Теплыгина:

– Цель данного мероприятия - познакомить мам и пап с технологией проведения ЕГЭ и помочь им настроиться на правильный лад, снять излишнее напряжение, ведь родители – это тот надежный тыл, который должен обеспечить ребенку устойчивое психологическое состояние в сложный для него период.

Участники акции прошли весь путь, который в ходе ЕГЭ предстоит проделать их детям: зарегистрировались на входе в пункт проведения экзамена (ППЭ), подверглись проверке ручным металлоискателем, выслушали инструктаж, заполнили бланки ответов и получили результаты выполненной работы. Следует отметить, что задание было одно на всех и представляло собой сокращенный вариант реального – и по объему, и по времени, но позволило составить полное представление о ЕГЭ-испытании.

Организаторы акции посвятили родителей выпускников во все подробности, рассказав, как организуется рассадка в аудиториях, как осуществляется контроль за соблюдением условий сдачи ЕГЭ, какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются КИМы.

Пришедшие на ЕГЭ взрослые успешно справились с написанием экзаменационной работы и убедились, что в предстоящей процедуре нет ничего страшного и непосильного. После основной части родители выпускников смогли задать вопросы и поделиться впечатлениями. Каждому участнику акции был вручен сертификат.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/46264/