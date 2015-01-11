В Челябинской области продолжается набор школьников на бесплатный курс «С++ Разработчик»

18 марта в Озерске прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»: в одном из классов школы № 33 родители выпускников нескольких образовательных организаций - №№ 23, 32, 33, 35 и 38 - сдали экзамен по русскому языку Подробнее
Центр поддержки экспорта Челябинской области открыл прием заявок на участие в международных бизнес-миссиях. Первыми ориентировочно на июнь запланированы визиты в Турцию и Казахстан. Эти страны в январе 2021 года вошли в число лидирующих направлений по объему экспорта в денежном эквиваленте наряду с Кувейтом, Узбекистаном и Египтом, сообщает пресс-служба центра. Челябинская область является активным участником международного сотрудничества, экономическими партнерами предприятий Южного Урала выступают более 120 стран мира. Для поддержки и развития этих связей правительство региона заключило 20 соглашений с субъектами иностранных федеративных государств и административно-территориальными образованиями зарубежных стран. В числе важнейших приоритетов – сохранение и развитие сотрудничества с Республикой Казахстан – ключевым внешнеэкономическим партнером региона, а также со странами СНГ, провинциями Китая, странами Европы, Ближнего Востока, Индией и Африкой.«Бизнес-миссии – это эффективный инструмент для заключения экспортных контрактов, – отмечает директор регионального Центра поддержки экспорта Наталья Кондакова. – Мы помогаем компаниям найти бизнес-партнеров за рубежом, провести деловые встречи, подготовить презентации и коммерческие предложения, организуем лингвистическое и транспортное сопровождение на территории иностранных государств. Предприятие оплачивает только командировочные расходы своих сотрудников».Субъекты малого и среднего бизнеса, заинтересованные в экспорте товаров и услуг в Турцию и Казахстан и желающие отправиться в бизнес-миссии, могут заполнить анкету на сайте exportchel.ru до 15 апреля.Также в настоящее время Центр поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» формирует географию бизнес-миссий на 2021 год. План составляется с учетом потребностей бизнеса и реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Подробнее
Занятия будут проходить онлайн с 30 марта по 1 июня. Подать заявку можно до 23 марта, сообщает мининформ.Разработчик C++ участвует в создании сложных современных IT-продуктов: от беспилотных автомобилей и робототехники до веб-браузеров, микроконтроллеров, серверов и видеоигр.На курсе участники изучат основы web-разработки на языке С++, работы веб-серверов, создадут собственный проект в виде мессенджера и получат сертификат. Занятия проводит Александр Овчинников, back-end разработчик с большим опытом.Курс подойдет школьникам 14-17 лет, которые уже знакомы с каким-либо языком программирования. Решение о приеме в группу будет принято после прохождения тестирования - ссылку отправят зарегистрированным участникам на почту за несколько дней до начала курса.Бесплатные занятия будут проходить онлайн с 30 марта по 1 июня, по вторникам, с 18:00 до 21:00. Подать заявку можно до 23 марта включительно по ссылке.Организатором курса является Центр развития цифровых технологий Челябинской области, подведомственный мининформу Челябинской области. Мероприятие проводится в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», входящего в структуру национального проекта «Цифровая экономика».
Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области