Челябинская областная универсальная научная библиотека объявила аукцион на оцифровку редких книг

Оцифровка документов и коллекций, обладающих признаками книжных памятников и находящихся в фонде Публичной библиотеки, проходит в рамках национального проекта «Культура» (региональный проект «Цифровая культура»). Всего в этом году в главном книгохранилище региона планируется перевести в электронный вид 150 изданий.Челябинская областная универсальная научная библиотека – активный участник национального проекта «Культура». В рамках регионального проекта «Цифровая культура» в ЧОУНБ проводится оцифровка книжных памятников. В этом году сумма аукциона составляет 720 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.«Проведение электронного аукциона состоится 29 марта. Контракт будет заключен с победителем, предложившим наименьшую цену и давшим согласие на оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона. Заключенный контракт будет опубликован в Единой информационной системе (ЕИС)», – подчеркнула директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.Оцифровке также подлежат документы с угасающим текстом, на ветхих и поврежденных бумажных носителях.Всего же в этом году специалисты должны оцифровать 150 книг. Это 111 редких изданий, вышедших в свет до 1830 года, и 39 памятников печати региональных типографий Урала, вышедших в издательствах до 1917 года (экземпляры изданий, аутентичных событиям и/или периодам большой исторической значимости для региона).Все оцифрованные книжные памятники в дальнейшем будут доступны в Уральской электронной библиотеке (на портале ЧОУНБ).
Источник: ЧОУНБ