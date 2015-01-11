2021-03-22YEKT06:00:00 | Губерния Олег Цепкин: ММК является образцом того, как нужно экологически ориентированно развивать производство Владимиром Путиным, – до 2030 года снизить выбросы опасных загрязняющих веществ на 50%. Реализации этих задач и в целом вопросам экологии уделяется особое внимание губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.«Сейчас очень важный период, этот федеральный проект превращается в цифру, и на основании этой цифры у нас заработает система по мониторингу и контролю», – констатировал Олег Цепкин.У каждого предприятия, в том числе ПАО «ММК» и его дочерних компаний, есть план мероприятий по сокращению выбросов и по установке автоматизированных измерительных систем контроля выбросов, определяющих количество тех или иных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. Мониторинг качества атмосферного воздуха Магнитогорска осуществляется на стационарных постах наблюдений, расположенных в жилых районах города, и передвижными лабораторными комплексами по периметру границ санитарно-защитных зон промышленных узлов. Современные автоматизированные измерительные системы контроля выбросов позволяют наблюдать в онлайн-режиме соблюдение нормативов допустимых выбросов. Это важно как для самого предприятия, так и для контрольно-надзорных органов, экологических активистов и широкой общественности. «Проект создания диспетчерского экологического комплекса, реализуемый ПАО «ММК», является одним из ключевых проектов в области управления экологической безопасностью технологических процессов», – отметил начальник лаборатории охраны окружающей среды – главный специалист по экологии ПАО «ММК» Андрей Черяпкин.Он подробно рассказал о ходе реализации ММК мероприятий, включенных в федеральный проект «Чистый воздух». В 2019 году было подписано четырехстороннее соглашение о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Челябинской области и ПАО «ММК». Запланированные в рамках соглашения мероприятия на период с 2019 по 2024 годы комбинат планомерно воплощает в жизнь: введены в эксплуатацию системы аспирации литейных дворов и подбункерных помещений на доменных печах № 1 и 2, запущена в работу новая аглофабрика № 5, что позволило вывести из строя устаревшую аглофабрику № 4. Эти и многие другие мероприятия позволили сократить валовые выбросы в атмосферу на 6,6 тыс. тонн в год, в том числе на 3,1 тыс. тонн пыли и 3,5 тыс. тонн диоксида серы. До 2024 года ПАО «ММК» планирует завершить начатую реконструкцию первого передела и внедрить наилучшие доступные технологии в агломерационном, доменном и коксохимическом производствах. Уже ведется строительство комплекса новой коксовой батареи № 12, включающего цех улавливания химических продуктов и биохимическую установку очистки воды, что даст возможность вывести из эксплуатации пять морально и физически устаревших батарей и сократить выбросы в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год. В планах пуск первого этапа проекта в июле 2022 года, второго – в июле 2023 года. Еще один масштабный проект – строительство новой доменной печи № 11, что позволит закрыть доменные печи №№ 4, 7 и 8. Исключительно на улучшение экологической ситуации нацелен проект по реконструкции газоочистных установок электросталеплавильного и кислородно-конвертерного цехов, который позволит исключить неорганизованные выбросы через аэрационные фонари и снизить выбросы в атмосферу пыли на 800 тонн в год. Реализация мероприятий ПАО «ММК», включенных в проект «Чистый воздух», позволит к 2024 году снизить уровень выбросов бенз(а)пирена в 13 раз, формальдегида - в 10 раз, пыли - в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. Магнитогорск исключен из списка городов с очень высоким уровнем загрязненности. Прогнозируется, что в 2025 году город войдет в «зеленую зону». Комплексный индекс загрязненности атмосферы составит менее 5 единиц, что будет соответствовать низкому уровню загрязнения атмосферы, а Магнитогорск по праву можно будет назвать чистым городом.На данный момент лаборатория охраны окружающей среды ПАО «ММК» осуществляет производственный лабораторный контроль воздуха по 20 видам загрязняющих веществ на 19 маршрутных постах, расположенных по периметру границы санитарно-защитной зоны левобережного промышленного узла. Ежедневно две машины с передвижными экологическими постами снимают показания в каждой из этих точек. Помимо этого, в 2019 году запущены в работу два построенных ПАО «ММК» стационарных поста наблюдений, расположенные в районе ДК металлургов им. С. Орджоникидзе и ледовой арены «Металлург-Магнитогорск». Газоаналитическое оборудование этих постов в автоматическом режиме каждые 20 минут осуществляет забор и анализ проб атмосферного воздуха и передачу данных в онлайн-режиме. С 2021 года, после проведения сличительных испытаний, данные посты передают данные в государственную систему мониторинга атмосферного воздуха Росгидромета. «Приобретено оборудование еще для трех стационарных постов. Что касается развития диспетчерского экологического комплекса ПАО «ММК», то до конца 2022 года предполагается оснастить автоматизированными измерительными комплексами 127 основных источников выбросов (1 категории) загрязняющих веществ в атмосферу, – отметил Андрей Черяпкин. – На данный момент 76 источников уже оборудованы датчиками, по 13 ведутся работы». Подводя итог встрече, Олег Цепкин подчеркнул, что с одной стороны ММК – это крупнейший металлургический центр, вносящий огромный вклад в социально-экономическое развитие города и региона, с другой, учитывая специфику производства, – это серьезная экологическая нагрузка на окружающую среду.







Реализация мероприятий ПАО «ММК», включенных в федеральный проект «Чистый воздух», обсуждалась на встрече сенатора РФ Олега Цепкина с руководителем экологической службы ПАО «ММК» Андреем Черяпкиным. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» 12 крупным промышленным центрам России, в числе которых Магнитогорск и Челябинск, поставлена задача снизить до 2024 года совокупный объем выбросов в атмосферу минимум на 20% относительно уровня 2017 года. Задача максимум, обозначенная президентом РФ, – до 2030 года снизить выбросы опасных загрязняющих веществ на 50%. Реализации этих задач и в целом вопросам экологии уделяется особое внимание губернатором Челябинской области.«Сейчас очень важный период, этот федеральный проект превращается в цифру, и на основании этой цифры у нас заработает система по мониторингу и контролю», – констатировалУ каждого предприятия, в том числе ПАО «ММК» и его дочерних компаний, есть план мероприятий по сокращению выбросов и по установке автоматизированных измерительных систем контроля выбросов, определяющих количество тех или иных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. Мониторинг качества атмосферного воздуха Магнитогорска осуществляется на стационарных постах наблюдений, расположенных в жилых районах города, и передвижными лабораторными комплексами по периметру границ санитарно-защитных зон промышленных узлов. Современные автоматизированные измерительные системы контроля выбросов позволяют наблюдать в онлайн-режиме соблюдение нормативов допустимых выбросов. Это важно как для самого предприятия, так и для контрольно-надзорных органов, экологических активистов и широкой общественности. «Проект создания диспетчерского экологического комплекса, реализуемый ПАО «ММК», является одним из ключевых проектов в области управления экологической безопасностью технологических процессов», – отметил начальник лаборатории охраны окружающей среды – главный специалист по экологии ПАО «ММК».Он подробно рассказал о ходе реализации ММК мероприятий, включенных в федеральный проект «Чистый воздух». В 2019 году было подписано четырехстороннее соглашение о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Челябинской области и ПАО «ММК». Запланированные в рамках соглашения мероприятия на период с 2019 по 2024 годы комбинат планомерно воплощает в жизнь: введены в эксплуатацию системы аспирации литейных дворов и подбункерных помещений на доменных печах № 1 и 2, запущена в работу новая аглофабрика № 5, что позволило вывести из строя устаревшую аглофабрику № 4. Эти и многие другие мероприятия позволили сократить валовые выбросы в атмосферу на 6,6 тыс. тонн в год, в том числе на 3,1 тыс. тонн пыли и 3,5 тыс. тонн диоксида серы. До 2024 года ПАО «ММК» планирует завершить начатую реконструкцию первого передела и внедрить наилучшие доступные технологии в агломерационном, доменном и коксохимическом производствах. Уже ведется строительство комплекса новой коксовой батареи № 12, включающего цех улавливания химических продуктов и биохимическую установку очистки воды, что даст возможность вывести из эксплуатации пять морально и физически устаревших батарей и сократить выбросы в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год. В планах пуск первого этапа проекта в июле 2022 года, второго – в июле 2023 года. Еще один масштабный проект – строительство новой доменной печи № 11, что позволит закрыть доменные печи №№ 4, 7 и 8. Исключительно на улучшение экологической ситуации нацелен проект по реконструкции газоочистных установок электросталеплавильного и кислородно-конвертерного цехов, который позволит исключить неорганизованные выбросы через аэрационные фонари и снизить выбросы в атмосферу пыли на 800 тонн в год. Реализация мероприятий ПАО «ММК», включенных в проект «Чистый воздух», позволит к 2024 году снизить уровень выбросов бенз(а)пирена в 13 раз, формальдегида - в 10 раз, пыли - в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. Магнитогорск исключен из списка городов с очень высоким уровнем загрязненности. Прогнозируется, что в 2025 году город войдет в «зеленую зону». Комплексный индекс загрязненности атмосферы составит менее 5 единиц, что будет соответствовать низкому уровню загрязнения атмосферы, а Магнитогорск по праву можно будет назвать чистым городом.На данный момент лаборатория охраны окружающей среды ПАО «ММК» осуществляет производственный лабораторный контроль воздуха по 20 видам загрязняющих веществ на 19 маршрутных постах, расположенных по периметру границы санитарно-защитной зоны левобережного промышленного узла. Ежедневно две машины с передвижными экологическими постами снимают показания в каждой из этих точек. Помимо этого, в 2019 году запущены в работу два построенных ПАО «ММК» стационарных поста наблюдений, расположенные в районе ДК металлургов им. С. Орджоникидзе и ледовой арены «Металлург-Магнитогорск». Газоаналитическое оборудование этих постов в автоматическом режиме каждые 20 минут осуществляет забор и анализ проб атмосферного воздуха и передачу данных в онлайн-режиме. С 2021 года, после проведения сличительных испытаний, данные посты передают данные в государственную систему мониторинга атмосферного воздуха Росгидромета. «Приобретено оборудование еще для трех стационарных постов. Что касается развития диспетчерского экологического комплекса ПАО «ММК», то до конца 2022 года предполагается оснастить автоматизированными измерительными комплексами 127 основных источников выбросов (1 категории) загрязняющих веществ в атмосферу, – отметил Андрей Черяпкин. – На данный момент 76 источников уже оборудованы датчиками, по 13 ведутся работы». Подводя итог встрече, Олег Цепкин подчеркнул, что с одной стороны ММК – это крупнейший металлургический центр, вносящий огромный вклад в социально-экономическое развитие города и региона, с другой, учитывая специфику производства, – это серьезная экологическая нагрузка на окружающую среду. Источник: пресс-служба сенатора Олега Цепкина AzAzA 2021-03-22YEKT06:00:00 Нашли ошибку? 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