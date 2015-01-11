Маргарита Павлова посетила детский праздник, приуроченный к Международному дню информации о людях с синдромом Дауна

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова приняла участие в детском празднике «Все равны!». Он стал одним из событий Недели инклюзивного образования, прошедшей на площадке школы № 109 Челябинска. Проект реализован челябинской общественной организацией «Открытое сердце» на средства гранта губернатора Челябинской области.Основными героями праздника были второклассники, поскольку именно в «ресурсном классе» этой параллели школьников обучаются дети с синдромом Дауна и аутизмом. Вниманию зрителей и гостей были представлены инклюзивные танцы и стихи в исполнении учеников, познавательные викторины. В завершение праздника все участники, включая сенатора, составили коллаж с разноцветными носками как символом разнообразия людей и их самобытности. Маргарита Павлова пожелала ребятам понимания и доброты от близких людей. «В Челябинской области наработан уникальный опыт работы «ресурсного класса», предполагающего внедрение инклюзивного образования детей с аутизмом и синдромом Дауна в массовую практику школьного образования. Именно такая практика помогает избежать популизма в сфере принятия и обучения особых детей в школе, обеспечивает эффективную адаптацию и социализацию, а потому достойна тиражирования. При этом особо важно, что муниципальные учреждения образования взаимодействуют с общественными организациями родителей детей-инвалидов, которые предлагают инновационные технологии включения детей с особенностями нейроразвития в коллектив здоровых ровесников. Губернаторская поддержка подобных проектов демонстрирует направленность региональной политики на соблюдение равенства прав граждан в образовании, сохранение нравственных устоев общества и поддержку семей с особыми детьми», - отметила сенатор Маргарита Павлова.