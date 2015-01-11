Озерчане получили в подарок интересный вечер в тёплой атмосфере

Яркая представительница нынешнего поколения актеров, обладающая рядом редких в настоящее время качеств в актерской профессии, поделилась с озерскими зрителями своим теплом, искренностью, талантом и тайнами.
В лучах прожекторов на сцене изящная женщина в черном платье. Звучит исповедь. О чем? О жизни, о любимых людях, многие из которых покинули этот мир, и номера их в телефонной книге уже бесполезны.
Неторопливо течет рассказ о дедушке, отце, родоначальниках актерской династии, обожаемом мастере курса Олеге Павловиче Табакове, у которого девочке из маленького провинциального городка Кимры посчастливилось получить азы творческой профессии.
Мощной доминантой повествования становились музыка и стихи русских классиков. В новой трактовке звучали хрестоматийные, хорошо известные всем песни примадонны Аллы Пугачевой, откровением становились стихи Маяковского, Блока, Цветаевой, реквиемом по ушедшему из жизни отцу прозвучали строчки Роберта Рождественского о маленьком человеке, погибшем на войне. Об огромном творческом диапазоне актрисы, которой подвластна и драма, и трагедия и легкомысленный водевиль, можно было судить по фрагментам представленных в видеоряде фильмов и спектаклей.
Зрители любят ее киноработы в сериалах «Склифосовский», «Практика», «Тяжелый песок» и многих других. Кому-то посчастливилось увидеть в лучших московских театрах «Табакерке», Et Cetera, МХАТе созданные ею театральные образы, в этот вечер актриса стала понятнее и ближе.
Вечер начался с признания в любви к театру и радостного удивления от нашего великолепного здания, а закончился признанием любви к его величеству – зрителю.
Состоялся диалог и с работниками пера.
- Вы рассказывали со сцены, что в студенческие годы по просьбе мастера курса сбросили за лето почти 20 килограммов. Как вам удается поддерживать постоянно хорошую форму?
- Да, за фигурой приходится следить – профессия обязывает. В последнее время я увлеклась индийскими старинными знаниями. Прошла очищение организма по аюрвердической системе. И теперь нахожусь в нормальном для меня весе, которого я долго не могла достичь после рождения ребенка.
- Ксения, у вас оригинальное хобби – коллекционирование шпилек и заколок.
- На самом деле это не хобби. Просто так получается, особенно, когда играешь в историческом спектакле, там много булавок, заколочек всяких. Мы с гримером проверяем, нет ничего, прихожу домой и обнаруживаю или шпильку или заколку. И вот складываю и складываю. И вот уже набралось две больших банки, которые я почему-то никак не могу донести до театра.
- Есть большие роли в кино и театре, но вам удалось создать образ в одном из клипов Димы Билана, который тоже, наверняка потребовал душевных вложений.
- Конечно. Я тогда гораздо моложе была, а любой девочке – актрисе хочется красиво сняться в клипе. Когда мне сказали, что сниматься надо у Билана, я чуть в обморок не упала. И особенно приятно, что именно с этим клипом Believe он победил на Евровидении.
- У вас прекрасные вокальные данные. Так развить голос удалось, когда учились в студии Табакова?
- Петь я начала еще в музыкальной школе, где училась по классу скрипки. И мне казалось, что я пою хорошо, хотя мои педагоги так не думали. И я всегда завидовала девочке, которая солировала, красивая такая девочка, в белых носочках. Я даже помню, что ее звали Вера Девяткина.
Сейчас у меня много музыкальных спектаклей, один из самых сложных – «Моя прекрасная леди» со всеми партиями, которые не опускались под мой низкий голос, мне приходилось залезать наверх.
А в «Трехгрошовой опере» Брехта во МХАТе, это просто было истязание связок и проверка на прочность.
- Как вам удается очень многое в этой жизни успевать и при этом прекрасно выглядеть?
- Все просто на самом деле. Я этим живу, меня поддерживает моя семья, вот и Дима, муж со мной в этой поездке. Все всегда на подхвате, поэтому не страшно и детей рожать, у нас третий ребенок три годика.
Когда любишь то, чем занимаешься, тогда не устаешь, тогда это перестает быть работой.
Чем не рецепт счастья человека, живущего в гармонии с миром?
Текст Светланы Гуриной.
Фото Владимира Оськина.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа