Копейские велогонщики вошли в число призеров всероссийских соревнований по маунтинбайку

В городе Архипо-Осиповка Краснодарского края завершились всероссийские соревнования по маунтинбайку (горный велосипед) в дисциплине кросс-кантри. В очередной раз подтвердила свой высокий уровень мастерства Эльвира Хайруллина из Копейска, завоевав серебряную медаль, сообщает минспорт.Южноуральская спортсменка уступила на финише Анне Миролюбовой из Удмуртии. Бронзу завоевала москвичка Гузель Ахмадуллина.Среди юношей 15-16 лет поднялся на пьедестал почета еще один южноуралец – Денис Завьялов из копейской СШОР по велоспорту. Еще два копейчанина заняли четвертое (Станислав Доронин) и пятое (Кирилл Плосконенко) места. Среди девушек в шаге от пьедестала почета оказалась Валерия Криницына.
Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области