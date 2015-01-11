Госдума РФ одобрила закон, позволяющий Путину еще 2 раза идти в президенты

Госдума РФ в среду, 24 марта, одобрила в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции России, который, в том числе, дает право действующему президенту страны повторно баллотироваться на пост главы государства.

Напомним, согласно одному из новых положений Конституции РФ (поправки одобрены всенародным голосованием летом 2020 года), ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать пост президента еще два срока.

Документ, внесенный в Госдуму в ноябре 2020, устанавливает, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Эта норма не касается россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом», уточняет ТАСС.

Также вводится возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ: им может быть гражданин России, достигший 30 лет.

Кроме того, принятый сегодня документ запрещает гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными депутатами нижней палаты российского парламента в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

https://dostup1.ru/politics/Gosduma-RF-odobrila-zakon-pozvolyayuschiy-Putinu-esche-2-raza-idti-v-prezidenty_135497.html