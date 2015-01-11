25 марта состоялось рабочее заседание Собрания депутатов

В соответствии с Уставом и Положением о Контрольно-счётной палате Озерского городского округа на сессии был рассмотрен вопрос о назначении на должность заместителя председателя КСП Татьяны Побединской. Напомним, что она имеет высшее профессиональное образование, в КСП работает с 2011 года, исполняет обязанности заместителя председателя более десяти лет. Представляя на сессии кандидатуру Татьяны Побединской, заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков отметил, что она соответствуют всем квалификационным требованиям, обладает большим опытом работы и с положительной стороны зарекомендовали себя на занимаемой должности. Предложенное назначение поддержали все депутаты. Татьяна Побединская
продолжит исполнять свои обязанности на продолжении следующих пяти лет.
В связи с тем, что с 1 января 2021 года вступил в силу приказ Министерства транспорта РФ “Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов”, на заседании были внесены изменения в Положение об организации дорожной деятельности и использования автомобильных дорог в границах Озерского городского округа. Информацию по данному вопросу представила начальник УКСиБ Надежда Белякова. Речь шла о том, что ранее специальное разрешение на перевозку опасных грузов внутри округа выдавалось органами местного самоуправления, а в настоящее время за этими документами необходимо обращаться в территориальное подразделение Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа