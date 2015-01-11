27 марта - День войск национальной гвардии Российской Федерации

Уважаемые военнослужащие и ветераны 93-ей Ордена Красной звезды дивизии войск национальной гвардии РФ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником и с 5-летием образования войск национальной гвардии Российской Федерации!

На сегодняшний день Нацгвардия достойно продолжает воинские традиции, сформировавшиеся более чем за двухсотлетнюю историю. Они преумножаются доблестью современных поколений внутренних войск МВД.

Ваше соединение прошло славный путь по охране целого ряда важных государственных объектов, где были сконцентрированы лучшие научные и инженерно-конструкторские силы. «Атомный» Озерск стал одним из них - здесь получили прописку воинские части. Выполняя свое прямое предназначение, дивизия всегда участвовала в охране общественного порядка в ЗАТО, ее военнослужащие выезжали и продолжают выезжать в «горячие точки».

Какой бы сложности задачи не ставила перед вами Родина, вы образцово справляетесь со своими обязанностями, честно стоите на страже интересов государства. Награда за это - не только ордена и медали на ваших мундирах, но уважение россиян и, в том числе, жителей нашего города. Благодаря вам мы всегда чувствовали и продолжаем чувствовать себя в безопасности.

Особые слова благодарности - ветеранам, которые честно выполнили воинский долг и сегодня принимают активное участие в общественной жизни, в патриотическом воспитании молодежи, продолжают нести службу в других подразделениях.

В этот день разрешите пожелать всему личному составу дивизии мирного неба над головой, уверенности в завтрашнем дне и гордости за свою службу. Счастья, здоровья и успехов вам и вашим близким!

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа