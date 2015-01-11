» Руководители национально-культурных объединений Южного Урала соберутся на традиционный семинар в Пласте

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В Пласте 17 апреля пройдет X Областной научно-методический семинар для руководителей национально-культурных объединений на тему «Культура – гражданское общество – наука». Традиционное мероприятие проводится в рамках программы «Реализация государственной национальной политики Челябинской области на 2018-2021 годы» и посвящено Году науки и технологий.Организаторами семинара выступают Дом дружбы народов Челябинской области, администрация Пластовского муниципального района при поддержке министерства культуры региона. На него приглашены заместители глав муниципальных образований, руководители управлений (отделов) культуры, руководители и члены национально-культурных объединений Южного Урала.С докладом «Реализация государственной национальной политики как фактор развития гражданского общества» выступит заместитель начальника управления общественных связей правительства Челябинской области, начальника отдела по национальной политике Андрей Резепин.В программу семинара также включены доклады-презентации на темы: «Деятельность НКО в контексте сохранения культуры и исторической памяти народа в рамках Года науки и технологий»; «НКО в информационном пространстве: современное состояние и дальнейшее»; «Форма исполнительского искусства как средство межкультурного диалога», «Проведение акций и праздников, посвященных Дню Победы».Кроме того, для участников областного семинара будет организована работа по секциям:- творческие мастер-классы, представленные мастерами народного художественного творчества Пластовского муниципального района;- круглый стол по темам: «Грантовая поддержка деятельности НКО» и «Лучшая муниципальная практика», а также организована экскурсия в районный музей (Особняк Баласа).Подробно ознакомиться с программой семинара и условиями участия можно в Положении на сайте ddnchel.ru, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Челябинской области.