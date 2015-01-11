» Руководители национально-культурных объединений Южного Урала соберутся на традиционный семинар в Пласте

В Пласте 17 апреля пройдет X Областной ​ научно-методический ​семинар для руководителей национально-культурных объединений на тему «Культура – гражданское общество – наука». Традиционное мероприятие проводится в рамках программы «Реализация государственной национальной политики Челябинской области на 2018-2021 годы» и посвящено Году науки и технологий.Организаторами семинара выступают Дом дружбы народов Челябинской области, администрация Пластовского муниципального района при поддержке министерства культуры региона. На него приглашены заместители глав муниципальных образований, руководители управлений (отделов) культуры, руководители и члены национально-культурных объединений Южного Урала.С докладом «Реализация государственной национальной политики как фактор развития гражданского общества» выступит заместитель​ начальника управления общественных связей правительства Челябинской области, начальника отдела по национальной политике Андрей Резепин.В программу семинара также включены доклады-презентации на темы: «Деятельность НКО в контексте сохранения культуры и исторической памяти народа в рамках Года науки и технологий»; «НКО в информационном пространстве: современное состояние и дальнейшее»; «Форма исполнительского искусства как средство межкультурного диалога», «Проведение акций и праздников, посвященных Дню Победы».​Кроме того, для участников областного семинара будет организована работа по секциям:- творческие мастер-классы, представленные мастерами народного художественного творчества Пластовского муниципального района;- круглый стол по темам: «Грантовая поддержка деятельности НКО» и «Лучшая муниципальная практика», а также​ организована экскурсия в районный музей (Особняк Баласа).Подробно ознакомиться с программой семинара и условиями участия можно в Положении на сайте ddnchel.ru, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Челябинской области.