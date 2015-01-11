Шестнадцать молодых семей Озерска получили жилищные сертификаты

В Озерске состоялось торжественное вручение жилищных сертификатов молодым семьям. Это стало возможным благодаря реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области.Сумма жилищного сертификата позволит существенно снизить собственные расходы каждой семьи на приобретение достойного жилья, площадью не менее 12 квадратных метров на человека и отвечающего санитарно-техническим требованиям. Социальную выплату можно потратить на покупку новой жилплощади, строительство дома или погашение ипотеки, сообщает пресс-служба Собрания депутатов Озерского городского округа.Глава округа Евгений Щербаков, вручив 16 семьям сертификаты, поздравил присутствующих с большим событием в их жизни: «Я сам был молодым человеком и знаю, насколько важно иметь собственное жилье и насколько его приобретение - это радостное событие. Я желаю, чтобы в ваших домах всегда царили любовь и понимание». Отметим, что выплаты в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» предусмотрены региональной подпрограммой «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий».Социальные выплаты предоставляются молодым семьям в размере не менее 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с подпрограммой, для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более; 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с подпрограммой, для молодых семей, не имеющих детей.
Источник: пресс-служба Собрания депутатов ОГО