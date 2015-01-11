2021-03-29YEKT07:00:00 | Новости Городские новости И снова волненьем наполнен весь зал К Международному дню театра «Наш дом» подготовил традиционный праздничный капустник. Такую постановку артисты, как правило, придумывают для «своих» и показывают один раз. 27 марта в праздничную атмосферу капустника смогли также окунуться и озерские зрители.

Организатор и вдохновитель действа, актриса Светлана Евстратова сразу же задала высокую планку – зрители присутствовали на репетиции «Гамлета».

Плотность графика наших артистов, которая и не снилась столичным творцам, стала понятна с первых минут репетиции. То и дело появлялся помреж и вызывал то одного, то другого исполнителя заменить заболевшего актера, в результате осталась одна мечущаяся по сцене Юлия Гусева, которая произносила текст, и сама же на него отвечала, ну прямо как безумная Офелия.

Героиня Шекспира, как известно, поет. И грянула песня, которая, вразрез с законами жанра, тем не менее, удивительно органично перенесла зрителей из мрачного Эльсинора в Малороссию. Трио «Трое» в народных костюмах исполнило мелодичную украинскую песню.

Чудеса набирали обороты, наш театр продемонстрировал, что мы тоже не лыком шиты и вполне можем конкурировать с центральным телевидением.

В местной программе «Маска», которую провели очаровательная Анна Антонова и импозантный Владислав Илюхин с радостью поучаствовали театралы. Им достались неслабые роли членов жюри – эпатажных режиссеров Кирилла Серебренникова, Константина Богомолова, светской львицы Ксении Собчак и короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

На сцене одна маска сменяла другую, а публике, как и в популярном шоу, предстояло угадать, кто под ней скрывается. Азарт игры зашкаливал, зрители увлеклись не на шутку, и даже несколько раз узнали любимых артистов, несмотря на объемные костюмы персонажей.

Постепенно мягкую иронию капустника окрасила грустная нота. Ведущие рассказали, что в двух детских спектаклях – «Щелкунчике» и «Сокровищах капитана Флинта», продолжают звучать голоса давно ушедших из жизни, но по - прежнему любимых актеров Бориса Дружнова и Бориса Осипова.

Под песню Тамары Гвердцители «Виват, король, виват!» на экране сменяли друг друга лица Веры Ефимовой, Бориса Коганова, Ивана Башкова, Николая Воложанина, Павла Случанко, Вадима Харькова, Веры Владимировой и многих других творческих людей, оставивших яркий след в истории театра.

Художественный руководитель Андрей Сюськин произнес прочувствованный монолог о любви к великому искусству Мельпомены и о важной роли зрителя, без которого нет творчества.

Финал вечера окрасила торжеством песня «Ветер перемен» Максима Дунаевского в исполнении всей труппы. В ритме музыки в зале, как на морских волнах, покачивались маячки надежды – огоньки мобильных телефонов.

И в завершении – золотая россыпь зрительских восторгов.

Маша:

– Сегодня пришла в театр со своими одноклассницами. Впечатления просто зашкаливают, все очень красиво, просто здорово, актеры молодцы.

Жанна:

– Больше всего радует, что в наш театр можно приходить всей семьей. Бываем здесь вместе с мужем. Интерес к театру проявляет сын старшеклассник, а маленькой дочке нравятся сказки. Поздравляем «Наш Дом» с днем театра и желаем процветания!

Михаил:

– У нас один из лучших театров, очень профессиональный, молодой, красивый, с хорошими традициями. Хочется сюда приходить, как в родной дом. Очень греют встречи в творческом клубе на читке пьес, где удается обсудить увиденное, пообщаться с актерами.

Татьяна:

– Наш театр прекрасен тем, что он может показать и «Гамлета», Вильяма нашего Шекспира, и шоу «Маска» и «Угадай мелодию». Нашим артистам подвластны любые жанры, любые роли. Поздравляю наших актеров, все технические службы театра, которых иногда незаслуженно забывают, но именно на них держатся многие постановки. Поздравляю директора Вячеслава Александровича Максимова, потому что именно при нем театр засверкал новыми красками. Он тонко понимает суть творчества, на одной волне с актерами и этот союз очень гармоничен.

Фото Владимира Оськина и Владимира Чиркова.































































Использованы материалы сайта: teatr-ozersk.ru.



Информация предоставлена: Организатор и вдохновитель действа, актрисасразу же задала высокую планку – зрители присутствовали на репетиции «Гамлета».Плотность графика наших артистов, которая и не снилась столичным творцам, стала понятна с первых минут репетиции. То и дело появлялся помреж и вызывал то одного, то другого исполнителя заменить заболевшего актера, в результате осталась одна мечущаяся по сцене, которая произносила текст, и сама же на него отвечала, ну прямо как безумная Офелия.Героиня Шекспира, как известно, поет. И грянула песня, которая, вразрез с законами жанра, тем не менее, удивительно органично перенесла зрителей из мрачного Эльсинора в Малороссию. Трио «Трое» в народных костюмах исполнило мелодичную украинскую песню.Чудеса набирали обороты, наш театр продемонстрировал, что мы тоже не лыком шиты и вполне можем конкурировать с центральным телевидением.В местной программе «Маска», которую провели очаровательнаяи импозантныйс радостью поучаствовали театралы. Им достались неслабые роли членов жюри – эпатажных режиссеров Кирилла Серебренникова, Константина Богомолова, светской львицы Ксении Собчак и короля российской эстрады Филиппа Киркорова.На сцене одна маска сменяла другую, а публике, как и в популярном шоу, предстояло угадать, кто под ней скрывается. Азарт игры зашкаливал, зрители увлеклись не на шутку, и даже несколько раз узнали любимых артистов, несмотря на объемные костюмы персонажей.Постепенно мягкую иронию капустника окрасила грустная нота. Ведущие рассказали, что в двух детских спектаклях – «Щелкунчике» и «Сокровищах капитана Флинта», продолжают звучать голоса давно ушедших из жизни, но по - прежнему любимых актеровПод песню«Виват, король, виват!» на экране сменяли друг друга лицаи многих других творческих людей, оставивших яркий след в истории театра.Художественный руководительпроизнес прочувствованный монолог о любви к великому искусству Мельпомены и о важной роли зрителя, без которого нет творчества.Финал вечера окрасила торжеством песня «Ветер перемен»в исполнении всей труппы. В ритме музыки в зале, как на морских волнах, покачивались маячки надежды – огоньки мобильных телефонов.И в завершении – золотая россыпь зрительских восторгов.ФотоИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-03-29YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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