Продолжается прием заявок на конкурс национальных видеороликов «МЫ»

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ». Работы принимаются до 31 июля 2021 года, а награждение победителей пройдет 4 ноября, в День народного единства, в очном и онлайн-форматах. Участниками конкурса могут стать отдельные граждане, коллективы авторов, а также теле и киностудии. Принимаются видеоролики на темы: «Межнациональное согласие в России» — раскрытие особенности одного конкретного народа, «Национальная идентичность» — отражение единства различных народов. Победители будут награждены дипломами, дизайнерскими статуэткми и денежными призами.Организаторами конкурса выступили Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» при поддержки Фонда президентских грантов и правительства Тюменской области.В рамках конкурса также пройдет Всероссийская акция «Фотофлэшмоб «МЫ», целью которого является собрать изображение глаз представителей всех национальностей, проживающих на территории России. Полученные фотографии позволят создать уникальный ролик, который будет транслировать образ межнационального единства нашей страны.Положение конкурса, рекомендации и ответы на вопросы – на сайте мыконкурс.рф.