2021-03-30YEKT14:00:00 | Губерния На Слете первичных организаций ветеранов профтехобразования Южного Урала подвели итоги проекта «Тыловая вахта памяти» Источник: Урало-Сибирский Дом Знаний









В Челябинске 26 марта прошел Слет первичных организаций Областного совета ветеранов начального и среднего профессионального образования. Его участниками стали более 100 представителей ветеранского движения профтехобразования из 40 муниципалитетов региона, школы волонтеров-профтеховцев, министерства образования и науки Челябинской области, Общественной палаты, писателей, ученых и общественников.Слет завершил череду мероприятий Форума «Вектор: Патриот» проекта «Тыловая вахта памяти», поддержанного Фондом президентских грантов.Участники Слета, проходившего в образовательном комплексе «Смена», смогли ознакомиться с выставкой-презентацией исторического ресурса «Вахта подвига – фронт. 1941-1945. Вахта подвига - тыл», принять участие в работе круглого стола «Вопросы шефства над объектами исторической памяти воинской и трудовой славы», авторском семинаре-презентации книги «Через горнило войны к Победе» кандидата исторических наук Владимира Павленко и исторического ресурса – альманаха «Памяти достойны» Челябинской областной общественной организации ветеранов учреждений начального и среднего профессионального образования.Молодые участники – волонтеры-профтеховцы – преподнесли ветеранам и гостям особый подарок: показали кинофильм «Во имя тех, кто из профтех», посвященный трудовому и воинскому подвигу и 80-летию системы трудовых резервов Челябинской области.«В рамках реализации проекта «Тыловая вахта памяти» были созданы уникальные просветительские исторические ресурсы – выставки и книги, которые смогли увидеть тысячи студентов системы профобразования, – рассказал Игорь Белехов, руководитель проекта «Тыловая вахта памяти». – В настоящее время продолжается выставочный марафон передвижной экспозиции «Вахта подвига – фронт. 1941-1945. Вахта подвига - тыл», который двумя потоками прошел практически по всей территории Челябинской области, побывав в более чем 50 техникумах и колледжах. Всё это удалось благодаря активной работе ветеранов и молодежи по сбережению исторической памяти о героях-южноуральцах».В завершение прошло награждение победителей и призеров экспедиции-соревнования по сбору сведений для создания исторических ресурсов проекта «Тыловая вахта памяти». Ими стали представители Политехнического колледжа города Магнитогорска, Челябинского государственного колледжа «Рост», Саткинского политехнического колледжа им. А.К.Савина, Снежинского филиала Озерского технического колледжа, Магнитогорского технологического колледжа им. В.П. Омельченко, Каслинского промышленно-гуманитарного техникума. Команды ветеранов, преподавателей и студентов получили шесть коллективных наград - кубков и 59 личных благодарственных грамот.Председатель Совета ветеранов Федор Клюев, закрывая слет, отметил: «Проект «Тыловая вахта памяти» стал особой вехой в истории не только нашего ветеранского сообщества и товарищеских организаций, помогавших нам в реализации проекта, но и всех профтехов региона, в год двойного юбилея 75-летия Великой Победы и 80-летия системы Государственных трудовых резервов дав старт новым общественным инициативам и форматам взаимодействия поколений. Особенной из них стали капсула времени и историческая вахта, позволившая вопреки сложностям карантина не только создать и достойно представить в мероприятиях проекта новые просветительские ресурсы, среди которых и выставки, и две книги, но и передать их по прямому назначению в библиотеки и учебные заведения».По материалам пресс-службы Урало-Сибирского Дома Знаний.







Источник: Урало-Сибирский Дом ЗнанийВ Челябинске 26 марта прошел Слет первичных организаций Областного совета ветеранов начального и среднего профессионального образования. Его участниками стали более 100 представителей ветеранского движения профтехобразования из 40 муниципалитетов региона, школы волонтеров-профтеховцев, министерства образования и науки Челябинской области, Общественной палаты, писателей, ученых и общественников.Слет завершил череду мероприятий Форума «Вектор: Патриот» проекта «Тыловая вахта памяти», поддержанного Фондом президентских грантов.Участники Слета, проходившего в образовательном комплексе «Смена», смогли ознакомиться с выставкой-презентацией исторического ресурса «Вахта подвига – фронт. 1941-1945. Вахта подвига - тыл», принять участие в работе круглого стола «Вопросы шефства над объектами исторической памяти воинской и трудовой славы», авторском семинаре-презентации книги «Через горнило войны к Победе» кандидата исторических науки исторического ресурса – альманаха «Памяти достойны» Челябинской областной общественной организации ветеранов учреждений начального и среднего профессионального образования.Молодые участники – волонтеры-профтеховцы – преподнесли ветеранам и гостям особый подарок: показали кинофильм «Во имя тех, кто из профтех», посвященный трудовому и воинскому подвигу и 80-летию системы трудовых резервов Челябинской области.«В рамках реализации проекта «Тыловая вахта памяти» были созданы уникальные просветительские исторические ресурсы – выставки и книги, которые смогли увидеть тысячи студентов системы профобразования, – рассказал Игорь Белехов, руководитель проекта «Тыловая вахта памяти». – В настоящее время продолжается выставочный марафон передвижной экспозиции «Вахта подвига – фронт. 1941-1945. Вахта подвига - тыл», который двумя потоками прошел практически по всей территории Челябинской области, побывав в более чем 50 техникумах и колледжах. Всё это удалось благодаря активной работе ветеранов и молодежи по сбережению исторической памяти о героях-южноуральцах».В завершение прошло награждение победителей и призеров экспедиции-соревнования по сбору сведений для создания исторических ресурсов проекта «Тыловая вахта памяти». Ими стали представители Политехнического колледжа города Магнитогорска, Челябинского государственного колледжа «Рост», Саткинского политехнического колледжа им. А.К.Савина, Снежинского филиала Озерского технического колледжа, Магнитогорского технологического колледжа им. В.П. Омельченко, Каслинского промышленно-гуманитарного техникума. Команды ветеранов, преподавателей и студентов получили шесть коллективных наград - кубков и 59 личных благодарственных грамот.Председатель Совета ветеранов, закрывая слет, отметил: «Проект «Тыловая вахта памяти» стал особой вехой в истории не только нашего ветеранского сообщества и товарищеских организаций, помогавших нам в реализации проекта, но и всех профтехов региона, в год двойного юбилея 75-летия Великой Победы и 80-летия системы Государственных трудовых резервов дав старт новым общественным инициативам и форматам взаимодействия поколений. Особенной из них стали капсула времени и историческая вахта, позволившая вопреки сложностям карантина не только создать и достойно представить в мероприятиях проекта новые просветительские ресурсы, среди которых и выставки, и две книги, но и передать их по прямому назначению в библиотеки и учебные заведения».По материалам пресс-службы Урало-Сибирского Дома Знаний. Источник: Урало-Сибирский Дом знаний AzAzA 2021-03-30YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Форум «Вектор: Патриот»: в Челябинске представили и обсудили новые формы па ...

Выставка «Вахта подвига – фронт 1941-1945, Вахта подвига – тыл» открылась в ...

Урало-Сибирский Дом Знаний отмечен благодарностью Президента РФ

Дан старт двум конкурсам: «Письмо в будущее» и «Команда Урала»

Открытие южноуральской «Вахты памяти-2016» состоится в День космонавтики {comments_news}