В Госдуму внесли закон об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ – а пока идет ожидание его рассмотрения, депутат Владимир Бурматов направил жалобы на действия банков в УФАС и прокуратуру.

«Задают вопрос: “А за что мы платим? ” Человек принес деньги за полученную услугу, и для того, чтобы у него взяли эти деньги, он должен заплатить еще 60 рублей – за одну квитанцию, 60 – за другую . За год посчитал, сколько получается – прослезился», – рассказал Бурматов.

Депутат считает, что банки должны отменить комиссии, если хотят сохранить поток клиентов. Он подчеркнул, что если банки не пойдут на этот шаг добровольно, он будет добиваться их отмены всеми законными способами.

Также парламентарии намерены допиться отмены комиссии за уплату штрафов и пени за просрочку платежей по ЖКХ.

https://dostup1.ru/society/V-Gosdumu-vnesli-zakon-ob-otmene-komissii-pri-oplate-uslug-ZhKH_135688.html