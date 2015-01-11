» Эксперт напомнил дачникам о новом штрафе

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил россиян о новом штрафе. Эксперт напомнил, что в России ужесточились правила разжигания костров на дачах.

В частности, для костра стоит выделить специальное отдельное место.

«Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет. Но сжигание мусора категорически запрещено, это будет попадать под административную ответственность», — подчеркнул Чаплин в эфире радио «Говорит Москва».

Специалист отметил, что разводить костер на дачном участке можно на расстоянии не менее пяти метров от дома. Штраф за перечисленные нарушения может достигать 5 тысяч рублей.

Новые правила разведения костров на дачах вступили в силу 1 января текущего года. Владельцам частных домов в населенных пунктах запретили сжигать мусор и разводить костры на территории.

До этого в России был принят закон о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах при ЧС. Согласно закону, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации для граждан штрафы составят от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

https://news.mail.ru/society/45763051/?frommail=1&exp_id=901