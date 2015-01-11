» В Озерске полицейскими выявлен факт уклонения от административного надзора

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Надзор», полицейскими Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск выявлен факт уклонения от административного надзора местным жителем, 1976 года рождения.

По решению суда в отношении, ранее неоднократно судимого гражданина установлен административный надзор. Поднадзорному запрещалось покидать место жительства в период с 22-00 до 6-00 часов. Мужчина, зная об установленных в отношении него административных ограничениях и, будучи предупрежденным об уголовной ответственности, покинул место своего постоянного проживания. Участковыми уполномоченными полиции УМВД в ночное время он был задержан в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

В отношении подозреваемого отделом дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с Федеральным законом ограничения или ограничений). Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Пресс-служба УМВД России по ЗАТО г. Озерск