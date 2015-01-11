» Педагоги колледжа искусства и культуры Миасса учатся учить

Миасский государственный колледж искусства и культуры принимает участие в нацпроекте «Культура». Благодаря проекту «Творческие люди» уже более педагогов получили новые знания, опыт, наладили творческое сотрудничество с коллегами.Обучение в рамках проекта ведется на протяжении всего учебного года. В марте в курсах повышения квалификации приняли участие четверо преподавателей колледжа.В этот раз обучение велось в двух направлениях. На базе Саратовского центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошел курс «Традиции и инновации народного песенного и инструментального исполнительства». В Центре непрерывного образования и повышения квалификации Пермского государственного института культуры - «Опыт применения цифровых технологий и основы создания мультимедийного контента в учреждениях культуры». В Челябинском центре курс был на тему «Проектирование, создание и продвижение эффективных информационно-рекламных материалов для учреждений и организаций отрасли культуры».«Выражаю благодарность организаторам курсов повышения квалификации в рамках Национального проекта «Культура», – преподаватель класса аккордеона МГКИиК говорит Ольга Попугаева, – понравились лекции, профессионализм педагогов. А студенты Тверского колледжа под руководством Ефремова Б.С. поразили исполнением народной музыки на кугиклах, рожках и умением импровизировать».«Узнала много новых кейсов для создания и продвижения социальных сетей, освоила различные онлайн-инструменты для создания веб-сайта, – рассказывает об обучении заместитель директора МГКИиК по воспитательной работе Татьяна Салмина, – на практических занятиях мы учились применять методы для качественного и интересного обучения молодёжи. Познавательной была тема о возможностях применения социальных сетей в воспитательной работе со студентами».«Как обыватель я высоко оценивала роль рекламы в продаже товара, но курсы дали глубокие познания истории и теории рекламного искусства, дизайна и применения современных технологий в продвижении социокультурных проектов», - комментирует заместитель директора МГКИиК по учебной работе Наталья Ролина.Несмотря на дистанционный формат обучения, все преподаватели оценили содержание курсов, насыщенное богатым видеоматериалом, презентациями, а также высокий уровень организации, качество связи, предоставляемое учебными заведениями.