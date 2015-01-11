Новые законы для россиян – изменения в апреле-2021

Индексация пенсий, прицельная поддержка семей с детьми и новая минимальная цена на сигареты - новые законы в апреле.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Напомним, их получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Выплаты также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля. В Челябинской области повышение коснется примерно 90 тыс. человек.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Со 2 апреля можно подать заявление о перерасчете размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ В 1 КЛАСС

С 1 апреля в Челябинске начинается приемная кампания в первый класс. Прием детей пройдет в два этапа: первый начнется в 9 утра 1 апреля и продлится до 16.00 30 июня (в этот период заявление могут подать родители, чьи дети имеют регистрацию на закрепленной территории); второй – продлится с 9 утра 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 16.00 5 сентября (он предназначен для всех детей). Заявление можно подать лично, отправить заказным письмом или по email, а также на Госуслугах и Портале образовательных услуг.

ЭКЗАМЕН НА ПРАВА

Для кандидатов в водители исключили так называемую площадку. Кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе, где будут показывать элементы, которые раньше проверялись на отмененном этапе. Для элементов, которые нельзя выполнить в условиях города, предусмотрены закрытые площадки и автодромы, преимущественно за пределами жилой застройки.

ЦЕНА СИГАРЕТ

Будет устанавливаться единая минимальная цена табачной продукции – до конца 2021 года это будет 108 рублей. Это цена, ниже которой невозможно установить максимальные розничные цены табачных изделий. Табачные изделия, произведенные или ввезенные в Россию до 1 апреля, с максимальной розничной ценой ниже единой цены, разрешается реализовать до 1 июля текущего года.

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

Начинается эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он продлится до 31 августа 2022 года.

СДЕРЖИВАНИЕ РОСТА ЦЕН НА ПРОДУКТЫ

1 апреля заканчивался срок соглашения о сдерживании цен на сахар-песок и растительное масло. Решением правительства заморозка цен продлена: на сахар – до 1 июня, на масло – до 1 октября текущего года. Договоры Минсельхоза и Минпромторга с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями фиксируют стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ ТЕХНИКИ БЕЗ РОССИЙСКОГО ПО

На смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года, обязательно должно быть предустановлено российское ПО. Это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Предполагается, что нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.

ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Минюст РФ будет утверждать порядок ведения перечня организаций, в отношении которых суд принял решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом о противодействии экстремистской деятельности. Также министерство будет утверждать порядок ведения этого перечня.

В Челябинске 73-летнюю учительницу-ветерана признали виновной в экстремизме

ГОСЗАКУПКИ

Закупка малого объема у единственного поставщика может проводиться на сумму, не превышающую 3 млн рублей, при условии ее проведения в электронной форме. Заказчиком может стать любое физлицо или юрлицо (кроме офшорных компаний). Для электронных закупок малого объема до 3 млн рублей у единственного поставщика комиссия не создается. Госконтракт по итогам подписывается упрощенно усиленной электронной подписью.

ЗАЩИТА И ПООЩРЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

В РФ для поддержки и развития инвестирования появится государственная информационная система «Капиталовложения», где будет размещена вся необходимая инвесторам информация. Меры государственной и муниципальной поддержки, обеспеченные средствами из бюджета, будут отражаться в реестре мер господдержки на сайте системы.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-aprele-2021_135734.html